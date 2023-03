“EN 40 AÑOS DE TRABAJO SIEMPRE HUBO BUEN “CLIMA” LABORAL EN BELFIORI”

Compartir esta Noticia

Este martes 14 de marzo se cumplieron 40 años del ingreso a la firma de climatización Belfiori & Asociados por parte de Nancy Sartori.

“Ingresé en 1983, estaba trabajando en “La Canasta” y fue Liliana Boemo a buscarme. Ya es como estar en familia luego de tanos años” contó Nancy, que en dos años podrá jubilarse.

“Jamás pensé en irme a otro trabajo, cuando venía Lalo Ameijeiras me decía que ya me contaban como inventario. No es fácil trabajar 40 años en una empresa, es un orgullo, he pasado todo mi vida acá adentro” comentó Nancy.

