EN EL DÍA DEL BOXEADOR, RUBEN DARIO CABRAL RECORDÓ LA OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO ARGENTINO

Un 14 de septiembre de 1990 el boxeador rivadaviense venció a Juan Carlos Scaglia en San Francisco (Córdoba) y se alzó con el título de “Campeón Argentino”. Pasaron 30 años.

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte Ruben Darío Cabral (53) recordó aquel momento epico de su carrera y envió un afectuoso saludo a todos los boxeadores.

“Uno recuerda aquel momento con un poco de nostalgia pero contento porque cumplí lo que quería, que era ser campeón argentino. En San Francisco estábamos de visitante, Scaglia tenía todo a favor, la gente, el árbitro y los jueces. Sabíamos que Scaglia pegaba fuerte y que si terminaba parado me ganaba” detalló.

Cabral compartiendo una mesa de amigos.

EL DATO: Cada 14 de septiembre se celebra el “Día del Boxeador” en Argentina en homenaje a Luis Ángel Firpo y su pelea con Jack Dempsey en 1923, en Nueva York.

“Yo no gané solo, lo hicimos con “Carretilla” Rodríguez, Juan Giménez y todos los chicos que me ayudaron con el guanteo. La recibida en América fue inolvidable, recuerdo que mi papá no había podido ir porque estaba internado. Siempre el primer logro es una alegría grande porque permite seguir avanzando” explicó Cabral y recordó la importancia del “Título Internacional” que consiguió en 1991 y que le permitió estar entre los 10 mejores del mundo.

“Todo lo que conseguí fue a base de sacrificio, pudimos dejar al pueblo bien puesto, el nombre de América en todo lados” añadió.

