LA NACIÓN | Así lo confirmó Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, quien explicó que a partir de mañana y hasta el 16 de agosto estarán prohibidas las reuniones sociales en todo el territorio nacional.

«En el DNU de mañana se van a suspender y restringir las reuniones sociales en todo el territorio nacional para que allí donde hay brote se pueda controlar y donde no hay brote, pero sí hay circulación, podamos minimizar la posibilidad de tenerlo», dijo Vizzotti. A partir de este textual, donde Vizotti ejemplificó diciendo lugares «donde hay brote» o «donde no hay brote, pero sí circulación», es que deberá esperarse la letra chica del decreto para saber qué sucede con Rivadavia, donde por el momento no hay circulación del virus.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio continuará sin cambios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), debido al aumento de casos positivos de coronavirus y de muertes en la región en los últimos 15 días. La Ciudad de Buenos Aires y la provincia habían retornado el 18 de julio a la fase 3 de la cuarentena, con un esquema de apertura escalonada de actividades en los dos distritos y restricciones en la circulación.

El total de casos confirmados es de 196.543, con un promedio de 5.428 por día en la última semana, y una tasa de incidencia de 43 cada 100.000 habitantes. Desde el último reporte emitido, se registraron 16 nuevas muertes: 9 hombres, 5 residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 residentes en la ciudad de Buenos Aires (CABA); uno residente en Chaco; y 7 mujeres; 3 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 residentes en CABA; una residente en Mendoza; y una residente en Santa Fe. El total de personas recuperadas es de 89.026, por lo que la cantidad de personas con infección en curso es de 103.905.

«Se han agregado otros síntomas que tienen que ser considerados dentro de esos dos o más: la cefalea, y la presencia de vómitos y/o diarrea. Con lo cual si alguien tiene esa característica de síntomas es bueno que consulte», indicó Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias.