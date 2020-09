«EN EL PICO DE CONTAGIO HAY UNA DISMINUCIÓN EN EL CUIDADO, ES PARADÓJICO”

Compartir esta Noticia







El Dr. Aldo Vergara, Director de Salud municipal, fue parte del mensaje de esta tarde donde el intendente Javier Reynoso hizo anuncios respecto a la situación de la pandemia por Covid-19 en la región. Se informó que hay dos casos dudosos en estudio.

«En el pico de contagio hay una disminución en el cuidado, es paradógico. En teoría somos seres pensantes, pero no estamos haciendo las cosas bien. Hay un montón que mienten, yo no fui, no lo conozco, fuiste y lo conocés. Cuando nosotros preguntamos es de forma confidencial y para ver dónde está el foco, si hay 10 casos y no hay más, pero si no me dan datos fidedignos habrá 500 casos» enfatizó el médico.

«Las cosas claras, estamos en el pico de contagio, algunos dicen acá no hay casos, total no importa y hago una fiesta, eso está mal. Jamás los intereses personales están por encima de los comunitarios. No vamos a poder evitarlo, en algún momento vamos a tener un caso y ahí vamos a actuar en consecuencia. Tenemos que respetar el distanciamiento, usar tapabocas, higiene de manos. Lo básico del cuidado, somos parte de una comunidad, el individualismo nunca sirve y ahora menos que nunca» finalizó.