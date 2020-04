Compartir esta Noticia







Este miércoles fue entrevistado en el programa radial Punto y Aparte el Director Provincial del SAE (Servicio Alimentario Escolar) Andrés Capuano quien brindó detalles sobre cómo funcionará a partir de estos días el servicio que comanda.

Con el aislamiento obligatorio dictaminado a partir de la pandemia de coronavirus, las prestaciones alimentarias regulares del Programa SAE (Desayuno/Merienda, Almuerzo, Almuerzo y Desayuno/Merienda) fueron reemplazadas por la entrega de módulos (bolsones) de alimentos, debiendo entregarse dos módulos mensuales.

“Nos encargamos de enviar los recursos a los consejos escolares para que funcionen los comedores de las escuelas. En esta etapa se ha transformado el funcionamiento de los comedores y se entregan bolsones de alimentos. Para Rivadavia tenemos disponibles 2600 bolsones. Mandamos un modelo de bolsón con ciertos requerimientos nutritivos, igualmente fuimos flexibles porque hubo vivos que se abusaron en los precios” dijo Capuano.

Desde Provincia se envían los fondos para que cada Consejo Escolar haga una compra descentralizada y acerque los bolsones a los directivos de las escuelas. Estos últimos entregan los bolsones a los alumnos.

EL DATO: Luego de la entrevista con Capuano, salió al aire de Punto y Aparte la Coordinadora de Política en Territorio María Emilia de la Iglesia quien informó que a Rivadavia la Provincia tenía para girarle 2606 bolsones a un valor de $1.500 lo que suma en total $3.909.000. “Es una decisión del Consejo Escolar de Rivadavia rechazar bolsones asignados y pedir menos dinero. Parece apresurado que desde el Consejo Escolar local se haya enviado una nota rechazando bolsones, en otros distritos lo que se ha informado a Provincia es que si llegan a tener una merma pasarán a comunicarlo” dijo de la Iglesia.

EL DATO BIS: Las expresiones de María Emilia de la Iglesia surgieron después de que Silvina Melloni, tesorera del Consejo Escolar de Rivadavia, expresara que habían solicitado 1200 bolsones luego de hacer un relevamiento con los directivos de cada escuela para así no hacer un pedido no acorde a lo necesario. Sumado a que las compras de los bolsones se realizan ahora y la Provincia envía el dinero a mes vencido.

LO EXPRESADO POR MELLONI:

“El Ministerio nos envía determinada cantidad de cupos aprobados. Pero ese no es el número real de alumnos, nosotros en el Distrito tenemos 3994 chicos entre inicial, primaria y secundaria. El Ministerio nos da 2606 cupos, no coinciden los números. Pedimos a los directivos de las escuelas un relevamiento. Me tengo que asegurar de los cupos que se piden, porque luego los consejeros somos los que ponemos la cara ante los proveedores, queremos comprar en base a lo que realmente se necesita, no es que tenemos la plata acá, la Provincia paga a mes vencido” explicó.