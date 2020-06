Compartir esta Noticia







La docente Luciana «Pachi» Maggioni se expresó en redes sociales sobre la vocación docente y apuntó sobre las críticas de algunos vecinos.

PUBLICÓ MAGGIONI

Hace días que en las redes sociales algunas señoras ‘bien’ y no ‘tan bien’ del pueblo , están invirtiendo su valiosísimo tiempo en criticar a los docentes con un nivel de bronca que se sale por la pantalla. Me encantaría aprender un poco de esa gente sin errores… quizás vivir en alguna parte de éste pueblo te hace superior… o quizas el color político o la iglesia a la que asisten…. debe ser algo de eso.

La verdad que no lo sé, porque a mi me tocó crecer en un hogar humilde lleno de errores que me enseñaron mucho en la vida.

Soy una persona llena de errores, soy docente, y pienso… que todos pasan en su vida al menos durante 15 años (jardín, primaria, secundaria) 4 horas semanales al lado de una docente imperfecta como yo.

Pero si seguís estudiando ….. mínimo 4 años más, en compañía de docentes…

Que vocación tan valiosa… y que mal paga…

Que vocación tan necesaria y tan juzgada….

La seño te enseña a contar, a leer y te limpia los mocos con su guardapolvos….

Ahora eso sí, no te equivoques seño porque serás la burla de todos…

Profe no te equivoques porque la sociedad dejara todo lo bueno atrás y largará sobre vos toda su bronca acumulada, dios sabrá porqué motivo o con qué razón.

En esta sociedad de plástico, equivocarse es un pecado.

Y ojo no justifico ‘EL’ video de un canal oficial (se tendrán que retractar) pero el resto señoras que todo lo saben deberían darse cuenta que son truchos, falsos, parodias, campañas de desprestigio o como le quieran llamar.