“EN GONZÁLEZ MORENO HACE UN AÑO QUE HAY UNA AMBULANCIA TIRADA EN UN TALLER”

La precandidata a concejal del Pro Rivadavia Myrian Bravo criticó el servicio de salud que presta el municipio en la localidad de González Moreno. En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte habló de falta de aparatología, de especialistas, médicos de guardia y ambulancias. También pidió por la obra de cloacas ya que hay barrios donde hay aguas servidas por el rebalse de pozos. Además pidió por iluminación, “de América mandan farolas viejas y a veces hasta con nidos de pájaros”.

De Larroudé a González Moreno

Fue en el año 2002 cuando Bravo se instaló en la localidad rivadaviense y puso a funcionar su comercio.

“Teníamos dos negocios en Larroudé pero en la crisis del 2001 perdimos todo. En González Moreno me recibieron muy bien” contó la mujer que es propietaria de un bazar.

Un servicio de salud con falencias

“A los pueblos los destratan, somos menospreciados, nos dan migajas, se llevan mucho y vuelve poco. Se recauda bastante acá y vuelve poco en obras al pueblo” dijo la entrevistada.

Bravo comentó que la salita de González Moreno cuenta en lo referido a aparatología sólo con un aparato de rayos “viejísimo”, que no funciona, entre otras falencias.

“El aparato de rayos hace placas oscuras, no sirve. No tenemos guardias de los médicos, acá todo el mundo se queja de lo mismo. Tenemos dos médicos que cuando tienen que estar de guardia nunca están en la sala. A las enfermeras les da miedo llamarlos porque se enojan. Antes había dos ambulancias, ahora hay una que hace un año que está tirada en un taller. Hace poco explotó una garrafa en una casa y no había ambulancia ni médico. El médico que tenía que estar de guardia no estaba, apareció a las dos horas. También hubo un choque de motos, al tener una sola ambulancia dos heridos fueron en la misma ambulancia a Pico y otro que esperando que vuelva la ambulancia, menos mal que no era grave. El último caso que no estaba la ambulancia tuvieron que trasladar en vehículo particular, si o si precisamos dos ambulancias”.

La precandidata del Pro Rivadavia también agregó que no hay especialistas médicos que vayan a la localidad, “hay una ginecóloga que viene cada 15 días y da sólo 10 turnos. Una endocrinóloga viene una vez al mes, antes había una fonoaudióloga, pero no vino más”.

EL DATO: Bravo contó que hace tiempo se rompió el lavarropas industrial del asilo de la localidad, “las chicas tenían que lavar con un lavarropas a paleta, después una estancia donó lavarropas y secarropas. Pero eso debería comprarlo el municipio”.

“Hay muchas cosas por hacer en salud infraestructura. Hay una frase que me gustó mucho y la anoté, es de un Premio Nobel de Literatura que es George Bernard, que dice “los políticos y los pañales deben ser cambiados con frecuencia, ambos por la misma razón” agregó.

Respecto a la iluminación en la localidad expresó “es una boca de lobo, tenemos farolas viejas. Cada vez que se pide a América mandan farolas que allá sobran y no sirven, algunas vienen hasta con nido de pájaros adentro. Porque nosotros siempre tenemos que recibir lo que sobra si nosotros somos parte del partido de Rivadavia. Todo lo peor viene a parar a acá. Las cloacas también son necesarias, en el ultimo barrio que se hizo hay pocitos de uno por uno que en una casa en menos de una casa los pozos se rebalsan, hay aguas servidas por todos lados”.

Bravo también remarcó la falta de viviendas y de terrenos con servicios para que se pueda construir.

“Podemos estar mejor, no podemos estar 24 años con los mismo, porque hay cosas que no van a cambiar. Hay mucho por hacer es ganas de trabajar y tener decisión política. La gente tiene que ir a votar, los que trabajan por su cuenta tiene que ir a votar porque los que dependen del Estado van a ir a votar” puntualizó.

Sobre el final también dijo que en la localidad la única fuente de trabajo es el municipio y que los sueldos son muy bajos.

“En época de elecciones les agarra el apuro, mientras que el resto de los años de gestión qué hicimos. Las chicas barren las calles por $2,50 y ahora por las elecciones hicieron algunas jornalizaciones” indicó.

