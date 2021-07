Compartir esta Noticia







Jorge Pablo Rosolén, concejal y referente de Rivadavia Primero, brindó una entrevista en el programa radial Punto y Aparte donde se refirió a la metodología de votación que ideó su partido para la elección de precandidatos a concejales y consejeros escolares para las Elecciones PASO del 12 de septiembre próximo.

Rosolén comentó que luego de algunas idas y vueltas, y al pedido de la gente, se pensó una nueva forma de votación para las grillas manteniendo los cuidados sanitarios ante la pandemia que vivimos desde hace más de 1 año y medio.

“Ha sido complejo, pero se armó una comisión y la gente insistió en que se haga la grilla y vamos a ver cómo sale este experimento, es algo nuevo que tuvo poco tiempo de armado. Esperemos que salga lo más parecido posible a las grillas de años anteriores” comentó y agregó “ojalá salga lo mejor posible, siempre tratamos de garantizar que nuestros candidatos los defina la población que siempre ha participado con un buen nivel de votantes, eso garantiza un grado de transparencia importante”.

El actual presidente del Concejo Deliberante, que a fin de año termina su mandato como concejal, agregó “en vez de votar en un lugar público, va a ser un sistema de delivery”.

Habrá 50 fiscales y 25 urnas que recorrerán el Distrito dirigiéndose a los domicilios de los vecinos que se anoten para votar, será el sábado y domingo próximo de 8 a 20 horas. El domingo por la noche mediante un vivo en Facebook se informará los resultados.

“En la grilla surgen los nuevos dirigentes y se le da la oportunidad de participar en política a gente que de otra manera no sé si tendría el espacio para hacerlo. Cuanto más gente participe y más gente vote más transparente será la elección, pido a la comunidad que nos acompañe en esta elección” agregó.

¿LUEGO DE DICIEMBRE?

Rosolén comentó que luego de terminar su mandato como concejal seguirá participando fuertemente en su espacio político pero descartó ocupar alguna función pública en el Ejecutivo local.

SU VISIÓN DEL PAÍS Y RIVADAVIA

“Estoy ansioso por escuchar hablar del futuro, de lo que se viene. El país está en una situación muy compleja” indicó el dirigente.

“Creo que a pesar de las vicisitudes duras que hemos tenido, como la inundación en 2016 y ahora la pandemia, y que hay muchas cosas pendientes producto de esta situación, se ha venido trabajando bien, se ha avanzado en educación, vivienda, obra pública, en esos aspectos se ha trabajado bien, siempre le digo a Javier (Reynoso) que le ha tocado afrontar procesos muy duros como la inundación y la pandemia. Hemos podido demostrar que se puede trabajar y crecer. Me tocó trabajar con dos intendentes, Sergio (Buil) y Javier, siempre he trabajado muy cómodo, no conforme con todas las cuestiones, hay cuestiones pendientes, pero se ha hecho mucho y la gente de Rivadavia lo reconoce” detalló.