“EN LAS LOCALIDADES NO HAY CLOACAS, NO HAY BUEN SERVICIO DE AGUA, FALTAN CUESTIONES BÁSICAS”

Compartir esta Noticia

El senador bonaerense Juan Alberto Martínez criticó a la gestión de Rivadavia Primero y expresó que “buscan ensuciar a sus adversarios políticos porque temen perder el poder luego de tantos años”.

El legislador se metió de lleno en la agenda política local y remarcó varias falencias en la gestión municipal.

Destacó que hace más de un año desde Provincia se anunció la construcción de 103 casas para Rivadavia, pero desde el Municipio sólo se presentó documentación de 43 terrenos para América. “Las casas en América pronto se comenzarán a construir, pero aún no se acompaña la documentación de Fortín, González Moreno, Sansinena y Roosevelt. Hay falta de gestión, trabajo en mejorar la calidad de los vecinos, buscan ensuciar a sus adversarios políticos, temen perder el poder de tantos años”.

Martínez hizo fuerte hincapié en el déficit habitacional en Rivadavia y criticó la cantidad de basurales a cielo abierto y el funcionamiento de Rucalim.

INAUGURACIÓN DEL GASODUCTO

“El martes 9 de mayo a las 11 horas quedará inaugurado, es realmente muy esperado, por todo el trabajo realizado. Sabemos lo que representa esta obra de gas en América. Además trabajamos en el desarrollo de la ampliación de la red y de la conexión de los vecinos a la red. La primera parte puede realizarse con recursos municipales, provinciales o nacionales. Para la segunda estamos gestionando en Banco Nación junto a Enargas la implementación del programa “Mi primer llama”, que son créditos personales para que los vecinos puedan adecuar la instalación a la red de gas.

EL DATO: Martínez comentó que a la inauguración del Gasoducto invitó personalmente a Sergio Massa, además están invitados el Gobernador Kicillof e intendentes cuyos distrito se verán favorecidos por la obra.

LOCALIDADES SIN SERVICIOS

“Ninguna localidad tiene la obra de cloacas, recorriendo la zona veo localidades con la misma cantidad de habitantes que Fortín o González Moreno donde la mayoría tienen cloacas, muchos con gas. En Rivadavia esto no pasa por falta de planificación, cuando asumí me propuse que los pueblos tengan los servicios para desarrollarse” comentó Martínez.

El senador contó que trabajan junto ENHOSA, UTN y la Cooperativa de González Moreno en un plan integral para extender la red de agua y realizar cloacas.

“Son las obras que hacen al desarrollo y crecimiento. Hoy en las localidades no hay cloacas, no hay buen servicio de agua, faltan cuestiones básicas. Sansinena no tiene una calle de asfalto y tienen que regar los bomberos. Más allá de los ataques y campañas en mi contra nada me saca de mi eje de gestionar para Rivadavia, para que se hagan las obras que se tienen que hacer” culminó.