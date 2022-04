“EN LUGAR DE TRANQUILIZAR A LOS CHICOS, LOS AMENAZARON”

Compartir esta Noticia

La directora de la Escuela Secundaria de Roosevelt Marcela Peña habló en el programa radial Punto y Aparte sobre el conflicto que se generó en la residencia estudiantil municipal de la localidad.

“Es una situación difícil y triste. No me gusta que simplifiquen las cosas y ninguneen, fue muy grave lo que sucedió. Es la palabra de 10 chicos que vinieron a la escuela llorando, más de uno se quería ir de la residencia” comenzó diciendo Peña.

“Sé que me estoy jugando el cargo, pero hoy velo por los chicos de la escuela” agregó la mujer y brindó detalles del problema que se generó con funcionarias municipales.

“El comedor de la Escuela es provincial, ahí los chicos almuerzan. Después desayunan y cenan en la residencia que es municipal. Los chicos de la residencia me manifestaron que la comida ahí es muy mala, comen guisos todos los días” mencionó Peña y añadió que el pasado viernes ante la presencia del intendente Reynoso en la localidad lo convocaron para que hablara con los chicos.

“Los chicos hablaron con Javier, estando yo presente. Le explicaron y les dijo que había presupuesto, que eso iba a cambiar. El lunes ya hubo cambio en la dieta” comentó.

Luego de esto Peña mencionó que fue citada para una reunión esta semana de la que participaron la Secretaria de Desarrollo Humano Lorena Arguello, la Directora de Niñez, Adolescencia y Familia Marisa Landa y la Directora de Educación para el Desarrollo Humano Maria Celia Botasso. Del encuentro también participaron Jefa Distrital Marta Cucurull, Carla Alonso y Darío Fernández, quienes fueron convocados por la propia Peña.

En dicha reunión se abordaron diversos temas en un ambiente cordial pero en un momento Peña notó que las funcionarias municipales no daban importancia a su exposición.

“Cuando salió el tema de la comida, ellas decían que no podía ser porque tienen mercadería a granel, que tengan mercadería no quiera decir que la comida sea de calidad. Dijeron que se iba a cambiar la dieta. En un momento tuvimos un cruce importante donde me hago cargo que levanté bastante el tono sobre todo a Lorena Arguello y Marisa Landa. Lorena me dijo que en esos términos no iba a hablar. Terminó la reunión y ellas quedaron que iban a la residencia” relató Peña.

Según contó la directora de la Escuela Secundaria de Roosevelt tiempo después, cuando los chicos llegaron para almorzar en la escuela, notó que algo había pasado.

“Cuando llegan para almorzar, no quisieron comer, uno llegó llorando, no podían creer cómo los habían tratado, lo que les habían dicho. Cuando llega el resto la mayoría dejaron la mitad de la milanesa que había donado la madre de unos de los chicos. Estaban amargados, les prohibieron terminantemente contar en la escuela lo que pasaba en la residencia porque nosotros éramos chusmas. En lugar de tranquilizar a los chicos, los amenazaron” pormenorizó.

Peña comentó que habló con Reynoso sobre lo sucedido y este le manifestó que la residencia fue creada para brindar soluciones y que si generaba problemas podía cerrarla.

“Me estoy jugando el puesto, ellos deberían haber ido con buenos modos y no amenazarlos. Si algo está costando en las escuelas es que los chicos hablen, ellos se animaron a hablar, no pueden amedrentarlos de la manera que lo hicieron. Amenazarlos con el dedo, decirles hablen ahora, no son modos para una persona de Desarrollo Social, no sé qué cargo tiene” dijo Peña apuntando a Arguello.

