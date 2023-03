Compartir esta Noticia

La rivadaviense Rocío Fernández se convirtió en protagonista de una noticia que en los últimos días se viralizó y llegó a varios medios nacionales. La mujer es parte de la patrulla rural de Rivadavia, pero durante el Operativo Sol prestó servicio en un destacamento vial de General Belgrano.

El pasado viernes en cercanías de ese destacamento se produjo un accidente entre un auto Citroën C3 y una camioneta Ford Ranger. A pesar del impacto no hubo heridos de gravedad, pero sí surgió una conmovedora historia.

En el C3 viajaba una pareja junto a sus hijos y a un perro bóxer llamado Ringo. Luego del siniestro, Ringo, muy asustado, escapó del lugar y entonces comenzó su búsqueda para que se rencontrara con su familia.

El jefe del destacamento indicó a Rocío Fernández, de América, y a Nicolás Morales, de González Moreno, ambos integrantes de la patrulla rural de Rivadavia, que hagan un rastrillaje para encontrar al animal.

“En el vuelco no hubo heridos, Ringo se asustó y corrió a campo abierto. Los nenes lo buscaron, llorando. Nos comentaron la situación y entonces nuestro jefe nos ordenó el rastrillaje. En mi auto particular salimos a recorrer hasta que vi que unas plantas se movían y era Ringo. Me bajé del auto y salí a buscarlo. Estaba asustado, se me iba. En un momento me agaché y vino. Tenía la correa puesta y atada a un pedazo de la manija de la puerta del auto” contó Fernández que luego también fue parte del reencuentro de Ringo con su familia.

