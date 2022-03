“EN POCO TIEMPO VAMOS A DAR A CONOCER ESTA LINDA POSIBILIDAD DE CUÁNTAS VIVIENDAS SE PUEDEN REALIZAR EN EL DISTRITO”

Compartir esta Noticia

El senador provincial Juanci Martínez del frente de TODOS habló en el programa radial Punto y Aparte sobre las gestiones que viene realizando para que la Provincia implemente un plan de viviendas en el Distrito de Rivadavia. Respecto a esto tuvo en los últimos días una productiva reunión con el Intendente Javier Reynoso.

VIVIENDA, UNA TEMÁTICA ESTRUCTURAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS

“Todos sabemos las dificultades que tienen los vecinos para hacerse una casa o incluso poder alquilar. Eso que hace que los precios de los alquileres se vayan por las nubes, mucha gente no puede pagar el alquiler. Es por eso que tenemos que hacer todo el esfuerzo para traer una solución a la problemática habitacional” comenzó diciendo Martínez.

“Nuestro espacio desde hace tiempo con el bloque de concejales trabaja con el tema viviendas, en 2019 con Néstor Policano a la cabeza fue la principal propuesta, la construcción de viviendas. Néstor estaba convencido de que podían hacerse, se trabajó mucho sobre ese tema. Hoy me toca siendo senador tener la posibilidad de contactarme con funcionarios, cuando asumí uno de los temas principales para ocuparme es la cuestión del déficit habitacional” remarcó el legislador.

“Me reuní con el Ministro de Hábitat Agustín Simone y tuve una respuesta inmediata. Hay una decisión política de la Provincia de hacer viviendas este año y el que viene, entienden que hay una necesidad donde el Estado debe estar muy presente. Además me reuní con el Intendente Reynoso para interiorizarme sobre la disponibilidad de terrenos que tiene el municipio. Tuvimos una reunión muy cordial” detalló.

Martínez señaló que trabajarán conjuntamente con Reynoso en las gestiones necesarias y que en las próximas semanas viajarán juntos para reunirse con el Ministro de Hábitat.

“Iremos juntos a una reunión para dejar definido el tema de vivienda, no queremos que se demore porque hay una necesidad enorme. En poco tiempo vamos a dar a conocer esta linda posibilidad de cuántas viviendas se pueden realizar en América y en todas las localidades. La idea es hacer la mayor cantidad de viviendas posibles para que muchos vecinos del Distrito puedan acceder a su techo, a su vez lo que implica construir viviendas para el pueblo, se genera un gran movimiento económico” subrayó.

EL DATO: Martínez explicó que las casas que se planea realizar son de aproximadamente 60 m2 y de ladrillos.

“Me interesa en estos 4 años poder ayudar a que se logren cosas positivas para Rivadavia. El municipio ha trabajado en el tema terrenos, ojalá pueda concretarse una solución para muchos vecinos y que mucha gente tenga trabajo a partir de esto” añadió.

LEJOS DE LA GRIETA

“Creo que la grieta no da para más, hay dirigentes nacionales que están en los medios, que son fogoneados por los medios, parece que lo único que interesa es dañar al gobierno. Argentina está pasando un momento económico difícil, por la deuda que dejó el gobierno anterior, lo que dejó la pandemia. No me quiero meter en la grieta para nada, voy a golpear las puertas que tenga que golpear, hablar con quien tenga que hablar para que Rivadavia y el interior de la Provincia tengan respuestas a sus problemáticas que son muchas. No podemos perder energía en cuestiones que generan divisiones, no encontrarán en mi alguien que fomente la grieta, voy a dialogar con todos. En estos 4 años haré lo mejor posible, cuando termine mi mandato seguir con mis actividades como lo hacía antes de asumir”.