EN PROVINCIA PROYECTAN UNA OCUPACIÓN DE CAMAS DEL 90% PARA FINES DE ESTE MES

El viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, sostuvo que podría llegarse a ese índice si continúa la tendencia creciente de casos.

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió este lunes que de mantenerse la actual tendencia creciente de contagios, la ocupación de las camas de terapia intensiva podría estar cerca “del 90% para fines el 30 de agosto” en la región del AMBA.

Según analizó Kreplak en conferencia de prensa, esa proyección podría consolidarse en caso de no sumar nuevas camas al sistema sanitario y si el nivel contagios de coronavirus se mantiene en los términos actuales. “Para el 14 de agosto podemos estar cerca del 80% de ocupación, y siguiendo esta tendencia será cerca del 90% para el 30 de este mes y esa es una de las preocupaciones”, indicó.

“Cuando uno habla del 90% de saturación significa que 9 de cada 10 camas estén ocupadas. Entonces es muy posible que en algunos hospitales el 100% estén ocupadas y en otros el 80%. Y ahí hay un trabajo muy fuerte de gestión de camas”, amplió luego.

El ministro hizo hincapié entonces “la dinámica de egresos y de ingresos”. Y añadió: “Los ingresos vienen siendo más, van subiendo, y los egresos son un poco menos que los ingresos. Con una simple extrapolación matemática, se puede observar que si los ingresos son mayores que los egresos se van a ir ocupando las camas”. “La capacidad de seguir ampliando el sistema es de alguna manera finita”, aclaró.

En ese sentido, sostuvo que “si no se hubiese ampliado el sistema como se amplió, el 1 de julio ya habría colapsado el sistema de salud”.

Cabe señalar que el Gobierno nacional anunció que realizará un seguimiento en tiempo real de la ocupación de las camas en todo el país a través de un Tablero de Control Interactivo que medirá los ingresos y egresos de pacientes, la cantidad de respiradores y recursos críticos disponibles en cada uno de los establecimientos públicos y privados.

Cabe señalar que en la región del AMBA, la ocupación de camas está en el 66,7% y en el resto del país es del 58,8%, también en aumento, según las últimas cifras oficiales.

Kreplak insistió en que hay que bajar la cantidad de los contagios, porque los casos diarios que se reportan no deben ser percibidos como “la normalidad”, por lo que pidió “no aceptar que tengamos esta cantidad de contagios por día”.

El funcionario provincial realizó ese diagnóstico durante la conferencia de prensa de la que participó junto al jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y la subsecretaria de Gestión de la Información Leticia Ceriani.

En esa línea, advirtió que “la saturación no es un momento”, sino que hay “signos” que permiten vislumbrar que “hay que actuar antes”.

En ese marco, Bianco no descartó la posibilidad de que se pueda retrotraer de fase en el AMBA en base a la cantidad de casos que se vienen registrando como medida para controlar esa tendencia. “Estamos en una cuarentena intermitente, por lo tanto un retroceso es una posibilidad que barajamos”, indicó ante una pregunta puntual respecto de restringir la circulación de personas que se viene dando en la etapa actual.

No obstante, el jefe de Gabinete bonaerense consideró que “puede ser que la sociedad tenga cierto cansancio y no se esté respetando ciertas normas” y afirmó que mientras que no surja la vacuna que permita contrarrestar la pandemia actual “nos vamos a tener que acostumbrar a vivir en estos términos”. (DIB) MCH