EN RIVADAVIA SE RECIBEN UNA O MÁS DENUNCIAS DIARIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

En Argentina casi la mitad de los femicidios registrados desde que comenzó 2020 ocurrieron en la cuarentena. La última víctima fue una joven de 19 años de José León Suárez, Buenos Aires. Hubo 68 asesinatos en el año, de los cuales 34 fueron en aislamiento.

Desde el espacio de mujeres Red Sorora Rivadavia, no queremos y NO PODEMOS dejar pasar estos datos, porque son más que números estadísticos, son nombres, familias, historias, vidas que ya no están, que la “violencia machista” dejó truncas, inacabadas y con muchos sueños por realizar.

Podríamos decir que en Rivadavia afortunadamente esto es una historia lejana, pero la realidad es que se reciben una o más de una denuncia por violencia de género por día en la Comisaría de la Mujer y la Familia de nuestra ciudad. Historias que claman ser escuchadas, que necesitan ser visibilizadas y acompañadas.

Nuestro espacio tiene un único fin, que es intentar crear una sociedad más sorora, entiéndase esto como la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de género, al apoyo, coexistencia y solidaridad entre las mujeres frente a los problemas sociales que se presentan en sociedad. La sororidad es un valor, como la fraternidad, pero vinculada a la unión, respeto y amor entre el género femenino. Es por eso, y entendiendo que, debido al aislamiento social preventivo obligatorio, dispuesto por la pandemia de COVID-19, muchas mujeres no tuvieron otra opción que permanecer bajo el mismo techo que su agresor, es que nos vemos en la obligación moral de aportar nuestro grano de arena para prevenir, o de ser necesario, revertir estas situaciones.

Es fundamental informar que desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se establecieron líneas de acción para proteger a las víctimas de violencia, como el 114 (esta línea fue creada en 2013 para cumplir los objetivos establecidos por la Ley 26.485, artículo 9.) y la campaña “Barbijo Rojo” (en todas las farmacias del país).

Red Sorora Rivadavia insiste en la necesidad de un mayor acompañamiento de las mujeres y sus familias que son víctimas de violencia de género, es por eso que ponemos a disposición de la población que lo necesite, dos líneas de contacto, que cuentan con un protocolo de acción según las normas establecidas por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Podrán contactarnos vías mensaje de texto, whatsapp o llamadas, en caso de necesitar hablar sobre el tema, pedir acompañamiento para realizar denuncias en la Comisaría de la Mujer y la Familia o precisar cambiar de domicilio por su seguridad, tal como lo establece la Resolución 15/2020 publicada en el Boletín Oficial.

Es fundamental visibilizar que no estamos aislados como sociedad ni exentos de “violencia machista”, que muchas mujeres y familias de nuestro distrito sufren de ella, y es momento de no callarnos más, es momento de hacer algo.

Red Sorora Rivadavia no es más que una red de contención y esperamos estar a la altura de las circunstancias. Ojalá nadie necesite acudir a nosotras, pero de ser necesario, estaremos para acompañarlas, estaremos para escucharlas, estaremos para asesorarlas, ESTAREMOS.

Como escribió Belén López Peiró “Que afortunada soy de sentir mi cuerpo libre, aunque esté encerrado, porque cuántas mujeres hay que comparten el encierro con sus agresores”.

SI NOS NECESITÁS ACÁ ESTAMOS, NO ESTÁS SOLA, ESTAMOS A UN MENSAJE DE DISTANCIA.

CONTACTOS: 02392-15-584440 o 02392-15-538068