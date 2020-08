“EN RIVADAVIA TENEMOS BARRIOS Y ESCUELAS MANDADAS POR GOBIERNOS PERONISTAS E INAUGURADAS POR GOBIERNOS RADICALES”

Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el concejal del Frente Todos Somos Rivadavia Leandro Toribio se refirió a varios temas de la agenda política.

PANDEMIA: BONO AL PERSONAL DE SALUD RIVADAVIENSE

Semanas atrás se conoció que el personal de salud local no había cobrado dicho bono. Por un lado desde el oficialismo se esbozó que era se debía a que el municipio no está alineado políticamente al ejecutivo nacional, y por el otro, la Secretaria General del STMR Mariana Vélez había informado que desde la comuna se cometió un error al entregar el listado de beneficiarios.

“La plata llegó, no era discriminación, ya llegaron 2 cuotas. Estuvieron mal cargados los datos, ahora ya vinieron 10 mil pesos para cada personal de salud. Los gobiernos peronistas no discriminan, Rivadavia es el mejor ejemplo, tenemos barrios, escuelas mandadas por gobiernos peronistas e inauguradas por gobiernos radicales, esto del bono no iba a ser la excepción” dijo Toribio.

EL DATO: El concejal fue consultado sobre los dichos del ex presidente Eduardo Duhalde, quien manifestó que el año próximo es difícil que haya elecciones y que había riesgo de un golpe militar. “Este tipo de declaraciones atrasan, las Fuerzas Armadas hoy tienen otro rol, trabajan cerca de los más necesitados. Todos hacemos un esfuerzo para que Argentina salga adelante, para que terminar con la pobreza” enfatizó.

PROCREAR Y TERRENOS MUNICIPALES

Toribio se refirió a la importancia del PROCREAR y explicó que es la forma de que empiece a girar una de las ruedas productivas locales. Además se refirió al pedido de informe presentado al Ejecutivo sobre los terrenos que dispone en el Distrito.

“El intendente utilizó la palabra “banco de tierras”, ratificando lo que dijimos en la campaña, no vendimos humo. Sabíamos todo lo que el municipio tenía y se podía hacer. Bienvenido el PROCREAR para hacer rodar la economía, no de todos, pero si de una parte importante de Rivadavia. Los últimos 4 años se paró la construcción de viviendas, por eso apostábamos a poder hacerlas. Nos pone contentos que el municipio ponga a disposición lotes de tierra, lo aplaudimos, esto reafirma que no éramos irresponsables cuando hablábamos de lo habitacional en la campaña” detalló.

