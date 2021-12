Compartir esta Noticia

BARRIO NORTE CUMPLE 73 AÑOS

POR GUILLERMO CORREA

Allá en el tiempo…por el año 1948, más exactamente un 21 de diciembre, en un barrio de las orillas del molino harinero de América, nacía mi querido Club Atlético Barrio Norte…como dice la revista de su Cincuentenario, con el esfuerzo de un grupo de personas humildes, llenas de sueños e inquietudes se dio vida a un club típico, al que se llamó Barrio Norte…se buscaba un destino, se buscaba un lugar en la comunidad; y vaya si se logró…hoy está cumpliendo 73 años de vida, sigue creciendo y estamos orgullosos de eso…en sus comienzos el atletismo fue su principal actividad deportiva pero por el empuje de la muchachada llegó el fútbol para no irse jamás…con el paso del tiempo fueron muchas las actividades que fueron sumándose, la actividad bochófila tuvo grandes resultados en club como así también hoy lo es el Hockey y la Equitación.

Pasaron grandes personajes que hicieron que la institución año tras año fuera creciendo, personas que dejaron una huella imborrable y colaboraron si pedir nada a cambio, aprovechando sus horas libres y , a veces, dejando de lado a su familia para dar una mano en lo que se necesitara.

Hoy que es tu cumpleaños ,y a pesar de mi corta edad, me vienen muchas cosas a mi memoria, las anécdotas contadas por mis padres cuando frecuentaban la cantina de Tito Echeverría y cuando se empezó al levantar la sede, las elecciones de las reinas, los bailes interminables con Los Renis, Bacobe e inumerables orquestas que pasaron por el club, los corsos, ese olor a asado de las fiestas de aniversario, escuchar como se jugaba al mu, cabrero y truco en la sala de juegos, ir a ver al primer equipo y corretear por las montañas que había alrededor de la cancha, estar calladito cada vez que alguien iba a tirar un bochazo para no desconcentrarlo, el día que se inauguró la tribuna y varias cosas hermosas que he vivido en el Trula.

Espero poder seguir viéndote crecer y que tu hermosa historia nunca se pierda…Feliz Cumpleaños Barrio Norte!!!