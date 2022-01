Compartir esta Noticia

ROBARON UNA IMPORTANTE SUMA DE DINERO A UN VECINO DE AMÉRICA

El vecino Cristian Álvarez habló en Punto y Aparte sobre el robo que sufrió en su vivienda en cercanías del Vivero, ubicada en calle Groppo.

“Vine a buscar a casa una madera tipo 18 hs. y me encontré con lo que había pasado. Vine con uno de los chicos que me ayuda. Voy a agarrar dinero, me violentaron una cajita fuerte que tenía y se llevaron todo el dinero. El que entró tenía todo muy claro y lo hizo pasado el mediodía” contó.

“Estaba desordenado, era una caja fuerte con clave digital. Estaba en un mueble tapada. Revolvieron hasta que la encontraron. No está muy lejos. En el momento pensaba mal hasta de mi sombra. Hice la denuncia, la policía se movió muy bien, estoy agradecido. Me llevaron mi sueño pero no me lo quitaron, voy a seguir trabajando” indicó.

Álvarez agregó “entraron con la llave a mi casa, fueron a la caja fuerte y la barretearon. Sólo se llevaron el dinero, había otras cosas que podían llevarse y no lo hicieron. Me iba a trabajar y la llave la dejaba en un lugar escondida. La persona que hizo esto, sabía perfectamente lo que hacía”.

“Me dedico a trabajar, paro a comer y sigo. Estoy agradecido a la gente de la ciudad que me ha ayudado. Este fin de semana me mudaba a las casitas del Plan Hogar” detalló.