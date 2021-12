Compartir esta Noticia

Este jueves fue entrevistado en el programa radial Punto y Aparte el presidente del Concejo Deliberante Jorge Pablo Rosolén quien se refirió al final de su mandato.

“Me estoy yendo con mucha alegría, sin nostalgia, me estoy yendo de la función pública pero no de la política. Me llevo el agradecimiento, primero a la comunidad de Rivadavia. Trabajé con dos intendentes, Sergio (Buil) y Javier (Reynoso), los dos han sido muy generosos conmigo” indicó.

EL DATO: Rosolén fue concejal en los periodos 1995-1999, 2013-2017 y 2017-2021. Durante 6 años fue presidente del Concejo.

“Voy a estar activo en la política, colaborando en lo que pueda, lo que viene para Rivadavia es muy interesante, si bien es un futuro complejo hay que trabajar mucho para que Rivadavia siga creciendo y poder convertirnos en un distrito moderno, el mundo está cambiando muy rápido y la política debe adaptarse a eso. Desde mi lugar me interesa mucho el tema de la autonomía municipal” agregó.

Sobre su futuro manifestó “no descarto nada, ahora era el momento de ceder el espacio para que otras personas puedan desarrollarse”.

