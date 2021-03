Compartir esta Noticia







Este jueves por la mañana en el Hotel Txoko Maite Adelmar Funk, encargado de la ONG Eco de América, brindó una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por Jorge Pablo Rosolén, Armando Real y Carlos Tucat. Agradeció el apoyo de un grupo de colaboradores en los últimos meses que les permitió afrontar la pandemia con las puertas cerradas y se refirió a una situación conflictiva con Fauna Nación.

“LLEVARÁ UN AÑO RECUPERAR LO QUE NO PUDIMOS HACER EN ESTOS 10 MESES”

En el inicio de su exposición Funk explicó la complejidad con la se enfrentaron los últimos meses debido a la pandemia y las restricciones que esto generó.

“Estábamos absolutamente aislados, sin posibilidad de cumplir con nuestra tarea, sin generar recaudación. Era una situación gravísima, no sé qué hubiese pasado si no teníamos la colaboración de un grupo de gente valiosísima que nos permitió sostener la institución. Esa ayuda nos permitió darle buena calidad de vida a los animales, pero nos va a llevar un año recuperar lo que no pudimos hacer en estos 10 meses” manifestó. Además subrayó la ayuda que acercó el municipio a través de un fondo para turismo.

Funk indicó que están impulsando un nuevo sistema de asociación y que han tenido una gran respuesta de la comunidad.

“Estamos nuevamente con nuestro sistema de asociación. En 15 días de trabajo alrededor de 800 familias ya se asociaron. Seguiremos con Trenque Lauquen, Tejedor, Pehuajó, La Pampa. Es imprescindible el sistema de asociación para poder sostener la institución, la mayor vía de ingreso son las visitas educativas, principalmente en invierno, algo que este año difícilmente se podrá contar con eso” explicó.

DESDE INSPECCIONES DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE “HAN TENIDO UN HOSTIGAMIENTO PERMANENTE HACIA NOSOTROS”

“Trabajamos hace 30 años y como es imprescindible estamos inscriptos en Fauna de la Provincia de Buenos Aires. Jamás tuvimos un inconveniente, siempre trabajamos en cooperación mutua. No pasa lo mismo con Fauna Nación” dijo Funk.

“Sin ser obligatorio nos inscribimos en Fauna Nación ante el pedido de ellos, que es la parte de la universidad, ya que trabajamos en la reproducción de especies de riesgo, como por ejemplo el Yaguareté. De esta forma Fauna Nación comenzó a trabajar con nosotros, pero hay un área que tiene que ver con las inspecciones – Inspecciones del Ministerio de Medio Ambiente – donde trabajan abogados y por alguna cuestión, han tenido un hostigamiento permanente hacia nosotros” amplió.

“Esto sucedió en 2019, ese mismo año mandamos un descargo que finalmente fue válido, nos dio la razón y tuvieron que mandar a archivo la intimidación que nos habían hecho por cuestiones de manejo. Posteriormente llegó el momento de re empadronarnos en Fauna Nación y por supuesto no lo hicimos. Hemos tenido alguna advertencia relacionada a alguna inspección o allanamiento, a ellos no les importa que sea legal o no, ellos proceden” contó Funk

El encargado de la ONG Eco de América indicó que hace un tiempo envió una carta documento pidiendo que Fauna Nación retire los animales que tiene en su institución y que es el único nexo que los une.

“Nos piden el favor que le cuidemos animales y nos hagamos cargo del mantenimiento, simplemente porque les sirve como pretexto para ingresar a nuestra institución, por eso he solicitado que retiren de inmediato esos animales. No queremos tener ningún vínculo con Fauna Nación porque somos sujetos de persecución de forma permanente. Lo aclaro porque sería sorpresivo para la comunidad que después de tantos años trabajando, donde la conservación es nuestra principal área, puedan venir desde Fauna Nación con una inspección y lo que pase no sabemos cuál puede ser el resultado, poner en riesgo el funcionamiento o continuidad de alguno de los que trabajamos” culminó Funk.

EL DATO: ONG Eco de América volvió a la actividad y abre sus puertas de lunes a viernes a las 9 hs. y sábados, domingos y feriados a las 10.