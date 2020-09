¿ES EL COVID-19 LA ÚNICA ENFERMEDAD QUE PADECEMOS LOS ARGENTINOS?

Compartir esta Noticia







Por Prof. Luis Guillermo Santos

Cuando finalmente parecía que los Argentinos habíamos decidido todos juntos atravesar esta pandemia de escala planetaria con consecuencias imprevistas y que interpela al conjunto de la humanidad, todo cambió (que lejos quedo marzo). Una vez más ante el desafío de la historia volvimos a la desunión que ya a esta altura pareciera ser moneda corriente en la vida cotidiana de todos nosotros.

Todos decimos AMAR a nuestro país. Sin embargo, nos hemos puesto a pensar si el país que tanto amamos resiste por mucho tiempo más peleas tan inútiles como bizarras. Paradójicamente la pandemia mundial provocada por el Covid-19 parecía darnos a los Argentinos una nueva posibilidad para cambiar el rumbo de nuestra historia reciente. Lamentablemente, decidimos seguir viviendo en una pelea-confrontación (¿guerra?) permanente en la que pareciera que si o si debemos tener razón a cualquier precio (¿existe una única verdad?). Acá nadie puede hacerse el distraído ni quitarse el sayo; de un lugar y del otro de la maldita grieta pareciera que el único fin posible es día a día seguir ahondando en las diferencias. Tiene sentido a esta altura preguntarse quién la comenzó, o terminaríamos cayendo una vez más en quien tiene más razón al momento de definir si fueron unos u otros. En fin, si nos quedamos en esta cuestión claramente seremos los únicos responsables de que nuestro país no tenga el futuro mejor que todos decimos desear. Nuestra desunión es un problema lo suficientemente grave como para dejarlo únicamente en manos de la clase política para que algún día lo resuelva. Tenemos que asumir el problema y de las acciones de la sociedad nacerán las soluciones que urgentemente deberán llegar.

Podemos estar de acuerdo o no con los gobiernos, podemos haberlos votado o no, pero lo que no podemos es seguir tirando de la cuerda. Definitivamente no son tiempos para oficialismos u oposición. Cuando todo esto pase podremos analizar con nuestro voto las acciones de los gobiernos de turno, los acompañaremos o le quitaremos nuestra confianza, pero este momento no puede ser un vale todo. Si los gobiernos no dan el ejemplo, si lo debemos dar los ciudadanos, no importa lo que haga el otro, lo verdaderamente importante es si cada uno es realmente responsable. Responsabilidad que no es únicamente sanitaria, sino que por el bien colectivo es naturalmente social. El horno no está para bollos dice el refrán popular y claramente no lo está. A esta realidad que vivimos no se llegó únicamente por responsabilidad de un gobierno o de un partido político, todos en mayor o menor grado hemos contribuido. La culpa que tanto nos gusta buscar no es de unos o de otros, es mal que nos pese de todos. Hacernos cargo es comenzar a resolver los problemas.

Hoy en Argentina hay todo un sistema sanitario trabajando a destajo para salvar vidas, diariamente conviven y se debaten entre la vida y la muerte. Esos equipos de salud no se preguntan de qué lado de la grieta estamos al momento de exponer su vida. Políticos y ciudadanos tienen que dejar de hacer política o politiquería cuando está en juego la salud del pueblo Argentino. Ya habrá tiempo para eso. Hoy lo importante y transcendente va por otro lado y tiene que ver nada más ni nada menos que con nuestra propia y única vida.

Todos esperamos con ansias la vacuna que nos inmunice contra el Covid-19 y en ello están trabajando los científicos del mundo entero. A los Argentinos de a pie nos toca buscar una vacuna contra otra enfermedad silenciosa y con consecuencias imprevistas pero en este caso la enfermedad es de origen local y se conoce popularmente como la “grieta”. De corazón espero que no sea demasiado tarde. (Ampliaremos)