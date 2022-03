Compartir esta Noticia

Mechi Maidana, integrante de Red Sorora Rivadavia, habló en Punto y Aparte sobre el trabajo que vienen realizando desde el espacio feminista y sentó posición sobre varios temáticas de género.

Maidana se refirió al pasado 8 de marzo, “Día de la Mujer”, y aclaró “no decimos feliz día, es un día de lucha, para recordar. El festejo tiene que ver con el marketing, con vender una caja de bombones, no está mal que se regalen bombones a la mujer que se quiere pero eso puede hacerse cualquier día. Está institucionalizado en la sociedad, pero es algo que hay que contextualizar, no hay que juzgar a quien dice “Feliz Día” o hace un regalo”.

Durante la jornada del 8M Red Sorora Rivadavia estuvo colocando carteles en baños de diversos lugares con información útil para quienes están sufriendo violencia de género, como por ejemplo la línea gratuita 144, donde se atiende y se asesora durante las 24 horas los 365 días del año.

Maidana remarcó la necesidad de que las mujeres en una comunidad como la de Rivadavia puedan sororizarse, entender que hay muchas vecinas en una situación difícil, intentar ponerse en el lugar del otro, tener empatía.

“Hay muchas cuestiones sociales que las mujeres tenemos que trabajar, si bien hay un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que tiene programas para empoderar a la mujer, hay muchas herramientas que no se aplican, o no se aplican bien o directamente no llegan” explicó.

“Es fácil hablar de violencia cuando uno no la vive, en Rivadavia hay muchas denuncias por violencia, lamentablemente no siempre tienen el efecto que deberían tener, pedimos hace tiempo una mesa de género con la participación del municipio y de las instituciones para que haya un debate. Todos queremos sumar y hace falta un espacio de encuentro” añadió.

Maidana realizó una aclaración trascendente abierta a la comunidad, “cuando decimos muerte al macho, hablamos del macho como una ideología social del hombre que reprime, parece que los que somos feministas no queremos a los chicos, a los hombres”.

La referente de Red Sorora también fue crítica de la situación que se vive en Rivadavia respecto a la Ley IVE, de acceso a la interrupción del embarazo.

“Aquí no se puede aplicar porque todos los doctores son objetores de conciencia, todos los médicos se niegan a realizar un aborto. Por eso las personas deben dirigirse a Trenque Lauquen donde sí se implementa la Ley” expuso Maidana y amplió “en mi caso no sería una mujer que se practicaría un aborto, tengo mis recursos sociales y económicos para evitar un embarazo no deseado, mi realidad no es la de todas las personas, por eso hay que ver cada contexto. En nuestro partido no se puede aplicar la Ley IVE ni en un caso de violación”.

Sobre el mismo eje temático dijo que hay casos de mujeres de 18 años que van por su tercer embarazo por no tener la información ni la contención suficiente y en duros términos comentó “hay gente que con el peso que tiene prefiere comprar pan y no forros, pero hay gente que no entiende estas situaciones. En mi caso, mi obra social me cubra pastillas anticonceptivas, para cuidarme. Hay un lineamiento social que se tiene que cuidar la mujer, como si el hombre no pudiera hacerlo”.

Sobre el final de la entrevista Maidana se refirió a los hechos de abuso o violencia de género sucedidos en nuestra ciudad donde la Justicia no falló como debía.

“Es muy difícil exponerse, hay muchos casos de denuncia y la Justicia falla y no tenemos a nadie preso, tenemos a alguien prófugo como el caso de Diego Ghio. Cuando volvió a la ciudad hicimos una panfleteada porque no lo queremos en nuestro partido, nos pusimos en contacto con las organizaciones de Mar del Plata para avisar que fue a vivir allá. Cómo alguien se anima a denunciar si luego la Justicia falla en contra o no llega a tiempo. Diego Ghio fue condenado a 4 años de prisión y cuando lo fueron a buscar ya no estaba. La sociedad no tiene que olvidarse de casos como el de Diego Ghio”.

