“ES HORA DE VOLVER A CASA, CON LOS SUYOS Y CON SUS VIDAS, PERO CON LA CONVICCIÓN Y SATISFACCIÓN DE LA TAREA CUMPLIDA”

Este martes se conoció en redes sociales el sentido mensaje que envió el Jefe de la GUM Daniel González a las personas que trabajaron en los controles de ingreso a las localidades del Distrito durante los meses de pandemia y que hoy fueron levantados.

POR DANIEL GONZALEZ (GUM)

Responsable Guardia Urbana Municipal

Hola Gente!!! Hoy no voy a pasar horarios, tampoco a dar ningún tipo de instrucción, es decir no los voy a seguir hostigando, Hoy toca despedirme. No sin antes agradecer el gran esfuerzo que han hecho el cual resultó en un trabajo por demás de efectivo ya que retardo el ingreso del virus en un tiempo significativo. Tiempo esencial para que nuestro sistema de salud pudiera operar en óptimas condiciones, como lo está haciendo. Cuando tuvimos que armar todo esto el desafío era justamente ese, traer a personas de otras áreas, las cuales muchas de ellas no habían trabajado juntas…desarrollando tareas que no tenía que ver con seguridad…armar el equipo y salir a la cancha , recuerdo que en ese momento pensé que iba a ser muy complicado …hoy a la distancia Uds. demostraron que muchas veces las ganas y el compromiso pesan muchísimo más que la instrucción más profesional que se posea. No voy a hablar del clima que han tenido que soportar (sin estar acostumbrados) como tampoco de algún mal momento vivido, todo eso hoy sé que se contrarresto con el férreo compromiso. Recuerdo al poco tiempo de inicio, estar recorriendo nuestra ciudad en horas de la noche y ver nuestras calles vacías y las familias en las casas (obviamente tampoco la estaban pasando bien…pero estaban juntos),luego pasar por los puestos y ver a Uds. inspectores y policías realizando las tareas encomendadas y separados de sus seres queridos , ese sacrificio …es lo que hoy quiero resaltar y agradecer. Dicen que si apartas a las brasas del fuego se convierte en carbón…sin embargo este grupo demostró en las circunstancias más desfavorables que brillaron más que nunca. Atrás dejamos hoy anécdotas..Momentos vividos, alegrías ,tristezas incertidumbres y lo capitalizamos en el resultado del objetivo cumplido … un placer haber dirigido este grupo, de trabajadores y de amigos (me permito está expresión…porque realmente es mi sentir) mi eterno agradecimiento (sin Uds. No se podría haber logrado) también mis sinceras disculpas por cualquier torpeza de mi parte. Es hora de volver a casa…con los suyos y con sus vidas pero con la convicción y satisfacción de la tarea cumplida!!!! ABRAZOS ENORMES para todos y mi respeto por siempre!!!!!!.