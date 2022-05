Compartir esta Noticia

En el inicio de esta semana fueron entrevistados en el programa radial Punto y Aparte los concejales de Rivadavia Primero Marcela Lescano y Mauro Mercado quienes se refirieron a la última sesión desarrollada en el Concejo Deliberante donde el oficialismo aprobó la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2021.

ATENCIÓN DE LA PANDEMIA, DESARROLLO HUMANO Y VIVIENDAS

“La inflación del año pasado fue del 50.9% y este año no sabemos de cuánto es. Además tuvimos la pandemia que nos golpeó por todos lados. El presupuesto municipal se basó en tres ejes, atención de salud en pandemia, prácticamente el 30% del presupuesto se destinó a esto. Hubo que adaptar el sistema de salud para atender la pandemia. Otro punto fue destinar un 17% a lo que es desarrollo humano, la gente encerrada en su casa, hubo que asistir por mes directamente con alimentos a más de 100 familias. Además se trabajó durante 2021, a pesar de ese contexto, en el programa de viviendas, donde hubo más de 150 soluciones habitacionales a los vecinos de Rivadavia” indicó Mercado.

Al ser consultado sobre los trabajos de infraestructura en el Hospital Municipal Mercado remarcó que el Municipio realiza un trabajo mancomunado con la Asociación Mejor Salud para Rivadavia.

“Mejor Salud para Rivadavia hace un trabajo enorme, pero es un trabajo mancomunado con el servicio técnico que brinda el municipio. Pero el municipio puso a disposición el 30% del presupuesto municipal para la salud. Hay un departamento ejecutivo que es serio en el manejo de los fondos” expresó el edil.

GESTIONAR CON INFLACIÓN

“Es un año complejo, es imposible manejar un municipio con inflación, estamos jugando un partido donde no tenemos la cancha marcada. Administrar un municipio sin saber el gasto que vas a tener y el recurso no se estira. Ahora por ordenanza se adelantaron los aumentos previstos para julio y octubre porque en el primer cuatrimestre hay un 22%, estamos corriendo de atrás a un fenómeno que se lleva los recursos de todos. La oposición tiene un latiguillo de que gastamos más en años electorales, no solamente que eso es mentira, además hubo superávit con 50,9% de inflación” añadió.

Mercado también remarcó que el municipio aportó fondos municipales por $44 millones en cuestiones que correspondían a Nación y Provincia y que en muchos casos esos fondos no han sido devueltos.

“Provincia y Nación adeudan fondos al municipio, por ejemplo en el puente de Cuero de Zorro el municipio aportó $18 millones que todavía no volvieron, pasaron 4 meses que se terminó la obra, cuando el municipio los recupere esos fondos tendrán menos capacidad de compra” indicó.

“En 2021 hubo un superávit de $21 millones y un acumulado de $123 millones. La gestión Reynoso es equilibrada en el manejo de fondos, intentando cumplir con todas las problemáticas que se presentaron en una año con pandemia e inflación” culminó el concejal.

“LA GENTE NOS DIO EL APOYO, DECIR QUE ESO ES CLIENTELISMO ES SUBESTIMAR A AQUEL QUE NOS VOTÓ”

Marcela Lescano aprovechó su intervención para destacar que ha hecho la gestión de Rivadavia Primero en el hospital municipal durante los últimos años.

“El hospital hace más de 10 años que viene creciendo, se hace un trabajo mancomunado con Mejor Salud para Rivadavia y la Secretaría de Salud, que plantea las necesidades y con la dirección de la Secretaría de Obras Públicas. El año pasado el municipio destinó $4 millones para dos habitaciones y sus baños. Hace 22 años que esta gestión está a cargo del municipio y el vecino ve en qué se gasta. Las elecciones del 2021 nos dio el apoyo de muchos vecinos, decir que es clientelismo es subestimar a aquel que no votó” detalló Lescano.