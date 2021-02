“ES INVIVIBLE, INVITO AL INTENDENTE QUE VENGA A DORMIR UNA NOCHE A MI CASA”

Compartir esta Noticia







Jorge Ruax, vecino de América, brindó una entrevista en el programa radial Punto y Aparte donde contó detalles de un conflicto que tiene con un bar ubicado al lado de su casa en calle Moreno. Denuncia ruidos molestos, amenazas, entre otras situaciones que lo afectan desde hace años. Agregó que Reynoso nunca lo recibió y hasta que le pidió al ex intendente Sergio Buil que intercediera.

UN PUEBLO SIN JUSTICIA

“Es una historia larga, que involucra a mi familia y a un local lindero con nuestra propiedad que es Cuatro Cañas SRL. Esto data desde hace 3 años, por eso titulé esto como “un pueblo sin justicia”. Hay cantidad de información, infracciones, pero hay una justicia contravencional que no nos satisface porque no actúa. Presentamos un expediente con un pedido de clausura y no estamos teniendo respuesta” comenzó diciendo.

FALTAZO A UNA AUDIENCIA Y UN JUZGADO DE FALTAS QUE NO RESPONDE

Ruax comentó que el pasado 28 de enero había pautada una audiencia en el Juzgado de Faltas donde los representantes del bar no asistieron, “no presentarse a una audiencia ya admite una clausura sin discutirse mucho” indicó.

El damnificado también comentó que hubo un periodo entre la jubilación de la anterior Jueza de Faltas Norma Rodríguez y la designación del Dr. Alejandro Belfiori en el cargo, donde el Intendente Municipal Javier Reynoso tuvo en su poder la decisión de dar una respuesta, pero esto no sucedió.

BULLICIO Y MÚSICA FUERTE

Ruax explicó que desde el patio del bar, donde los fines de semana normales pueden se pueden concentrar más de 40 personas, “el bullicio y la música, es imposible vivir por el nivel de ruido y sonido. El patio estuvo clausurado un tiempo. El municipio autoriza, pero también debe controlar, sancionar y suspender si se debe suspender”.

EL DATO: El entrevistado manifestó que no tiene contacto con los propietarios de Cuatro Cañas SRL ya que la última reunión que mantuvieron les mintieron.

70 CONTRAVENCIONES Y NINGÚN FALLO

Si bien el vecino fue crítico del accionar del Ejecutivo local, destacó que cuando Mauro Mercado era Secretario de Gobierno, se intentó hacer algo para terminar con la situación. También indicó que Magalí Pérez, sucesora de Mercado, sólo lo recibió una vez y no le interesó más el tema.

“Tienen alrededor de 70 contravenciones, entre los pedidos de vecinos y de inspectores. Hoy día hay reacción de los vecinos y denuncias, antes me habían dejado un poco solo” dijo Ruax y amplió crítico sobre el Juzgado de Faltas “necesitamos un fallo, no que sea favorable a nosotros o ellos, un fallo, para poder verlo y en tal caso apelarlo”.

POSIBLE MUDANZA DEL BAR

Al ser consultado sobre un posible traslado del bar a otro local, Ruax enfatizó que esta situación no puede dejarse pasar.

“Significaría que te patearon la cabeza por todos lados, te invadieron, te jodieron a más no poder, te tiraron mugre, te volvieron loco todos los fines de semana y porque se van se termina. No es así, al próximo vecino que le toque va a sufrir las consecuencias” explicó.

AMENAZAS Y CONTRATO CAIDO

“Para dormir tenés que esperar que se vayan, se burlan, he recibido amenazas a través del tapial. Han tirado cosas. Estuvieron sin contrato de alquiler por un tiempo, cerraron un día pero el fin de semana volvieron a abrir. Yo hago un seguimiento, defiendo mis derechos. Quiero que se termine, va a haber acción legal. El otro día hubo un show que fue autorizado. Últimamente en la municipalidad me dijeron que no me iban a recibir más, la víctima se tiene que remitir por nota y el victimario caminar dentro de la municipalidad tranquilo, esto es vergonzosa. Es tristísimo, somos una comunidad chica tenemos que vivir en convivencia, se tiene que poner orden desde el comienzo. Es invivible, invito al Intendente que venga a dormir una noche a mi casa, después de una semana agitada que venga a descansar a mi casa” manifestó.

NI EL MUNICIPIO NI EL CONCEJO

Ruax indicó que en tres años el Intendente Reynoso nunca lo recibió ni tomó cartas en el asunto. También presentó una carta al Presidente del Concejo Deliberante Jorge Pablo Rosolén, al respecto dijo “le llevé una nota, se rió y luego tuvo un par de exabruptos y me retiré de la reunión”.

CRUCE CON REYNOSO

Ruax contó que tuvo un encuentro con el Intendente en un comercio donde le dijo que él tenía la lapicera, que podía resolver la situación. “No le gustó, si yo le falté el respeto, le pregunto, ¿Cuántas veces me faltó él el respeto en 3 años sin recibirme?” culminó.