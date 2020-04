“ES LECHE QUE PODRÍAN HABER CONSUMIDO NUESTROS NIÑOS, ES GRAVÍSIMO”

Compartir esta Noticia







Luego de una carta publicada por el bloque de concejales del Frente TODOS Somos Rivadavia, donde se denunció que desde el Consejo Escolar de Rivadavia se adquirió leche en polvo de uso industrial que iba a ser incluida en los bolsones que se financian con fondos provinciales del Servicio Alimentario Escolar, la edil Mercedes García Duperou brindó detalles sobre lo sucedido.

LECHE EN POLVO NO APTA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO

En las primeras horas de este lunes desde TODOS Somos Rivadavia se envió una carta a los medios de comunicación donde se denunció que el Consejo Escolar Rivadavia compró leche en polvo de uso industrial no permitida para consumo humano directo.

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte la concejal García Duperou enumeró varias irregularidades en el armado de los bolsones que se financian con fondos provinciales del SAE.

La entrevistada manifestó que el pasado viernes la Coordinadora Regional del SAE María Emilia de la Iglesia advirtió irregularidades en el armado de bolsones que se entregan a alumnos de jardines, escuelas primarias y secundarias del distrito.

“La Coordinadora Regional del SAE se acercó al Centro Complementario para realizar tareas de contralor y observó que se estaba fraccionando leche en polvo de uso industrial para ser puesta en los bolsones, incumpliendo muchas normativas y leyes. Los consejeros argumentaron que desconocían esto, si son los responsables como mínimo tienen que saber las reglamentaciones que regulan esa tarea, no es una excusa” comenzó diciendo y agregó “la adquisición de esa leche es ilegítima, es leche de uso industrial marca La Serenísima de 25 kilos. Es su paquete tiene la leyenda “este producto no podrá ser puesto en venta al público por comercios minoristas y/o expendedores directos”, ese producto no puede ser adquirido por cualquier persona. Se compró una leche a un comercio minorista que no la podía vender. Es una leche para uso industrial, para fábrica de quesos, de yogures que necesita un proceso industrial, de pausterización para que después podamos consumirla. En ese estado tiene una carga bacteriológica alta, lo que hace que no sea para consumo humano. Es una leche que podrían haber consumido nuestros niños, es gravísimo. Si no hubiese estado la Coordinadora Regional del SAE que detectó esto poníamos en riesgo a todos los niños, es muy grave, las autoridades provinciales ya están notificadas”.

La concejal comentó que al lugar donde se estaba fraccionando esta leche en polvo de uso industrial fue convocado el Jefe de Bromatología Municipal quien constató que el procedimiento de fraccionamiento no respetaba las buenas prácticas de bioseguridad e higiene y que esa leche en polvo no podía ser consumida directamente por los niños y adolescentes ya que no posee la pasteurización correspondiente. Además detalló que la leche fue apartada y se elevó un acta al ministerio provincial por lo que sigue en curso una investigación y desde Provincia se determinará las sanciones a los responsables.

“Si no hubiese estado la Coordinadora Regional del SAE la leche estaría en los hogares, qué hubiese pasado. Quedó demostrado la importancia de un funcionario de este tipo. Qué destino final tendrá esta leche en polvo. Uno de los argumentos que se mencionó es que no se conseguía leche fluida y que los proveedores le ponen precios desorbitantes. Hay que saber qué precios se pagaron y si hubo irregularidades en esto también” remarcó.

García Duperou manifestó que al ser puesto en conocimiento de lo sucedido el intendente Javier Reynoso decidió poner a disposición leche fluida que había adquirido Desarrollo Social municipal para que no se atrase la entrega de los bolsones.

Es el valor que informó la concejal que tiene la leche en polvo de uso industrial que adquirió el Consejo Escolar con fondos provinciales.

“El propio municipio le pide a los vecinos una donación y después vemos la mala administración de fondos que envía el estado provincial, son fondos de todos. Es una cuestión demasiado seria, como oposición lo vamos a seguir de cerca. Queremos saber quién va a pagar los $300 mil de leche que no va a poder consumir nadie” añadió.

NO SE ENTREGARON LOS CUADERNILLOS DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA

“Estamos muy preocupados hemos observado muchas irregularidades. Aún no se han entregado los cuadernillos para la continuidad pedagógica, algo destinado a la población más vulnerable, la que no tiene acceso a una pc o celular con internet, para que puedan seguir aprendiendo. La inspectora distrital anterior designada por Cambiemos hace 4 años decidió no entregar los cuadernillos negándole el derecho de educación a los niños más vulnerables. Desde el gobierno provincial y nacional se tiene un gran compromiso con la educación, no como lo fue Cambiemos que desmanteló el sistema educativo, no entregó computadoras sobre todo al nivel secundario, ahora tenemos muchísimos problemas de cómo conectarnos con nuestros alumnos, sumado a las condiciones socioeconómicas que estamos viviendo” dijo García Duperou.

Luego informó que este lunes comienza el operativo de entrega de los cuadernillos que deberían haberse entregado hace varias semanas.

EL DATO: García Duperou explicó que hace 15 días se hizo la primera entrega de bolsones y que recibió muchos mensajes de personas que no lo habían recibido. “En toda la provincia los cuadernillos y bolsones se entregan en las escuelas, respetando el distanciamiento y todos los protocolos. Pero acá en Rivadavia siempre somos distintos, acá el municipio dijo que lo entregarían los funcionarios municipales casa por casa. Muchas familias llamaron a los directivos de las escuelas diciendo que no lo habían recibido, entonces quedaba contrapuesta la palabra de la familia y la del Consejo Escolar. Las familias tuvieron que mendigar varias veces para que les llegue el bolsón, es denigrante. No es caprichoso que cuadernillos y bolsones se entregan en las escuelas, tiene que ver con una escuela presente, donde puedan acudir las personas. No es algo caprichoso, sino de vínculo pedagógico”.