“ES MUY INJUSTO QUE LA PRESENCIALIDAD VUELVA A LA CIUDAD Y NO AL INTERIOR”

POR JORGE PABLO ROSOLÉN – CONCEJAL RIVADAVIA PRIMERO -PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA

Para darle un sentido a la decisión del Gobernador Kicillof para que vuelvan las clases en el conurbano y no en la inmensa mayoría de la provincia de Buenos Aires es necesario explicar algunas cosas:

Se forzaron las estadísticas para permitirlo. El DNU del presidente dice que si hay una incidencia mayor a 500 casos cada 100.000 habitantes no puede haber clases. Esos casos se toman por fecha de diagnóstico.

En Rivadavia los positivos se toman por fecha de carga y los son hasta que reciben el alta Si se sigue este criterio en el conurbano no se podría volver a la presencialidad porque los números darían mas de 700. Para que den menos (401) se tomó el dato por fecha de inicio de síntomas, se cambió la metodología. En el conurbano no se testea como se lo hace en nuestros pueblos y seguramente tampoco se cuentan, y no se cargan como positivos los definidos por CCE (criterio clínico epidemiológico) que son aquellos casos que no se hisopan, sino que se los da por positivos, por ser convivientes, compartir espacios laborales, etc.

Como seguramente tampoco se cargan los enfermos que se hacen tests en laboratorios privados. En Rivadavia se cuentan todos con un sistema centralizado donde los privados mas lo público, TODOS cargan los positivos; los CCE mas los contagiados en los laboratorios privados. En consecuencia en el conurbano hay una subcarga que se utilizó para esta situación.

Lo otro que es necesario agregar es que, cuando dicen que volvió la presencialidad a la provincia, en realidad volvió al conurbano y a algunos distritos del interior, el 90% del territorio provincial no tiene clases presenciales, esto muestra claramente la visión porteña y urbana de las autoridades provinciales que no les permite ver que en el interior existen escuelas rurales, pequeños pueblos, parajes y que no estamos todos amontonados en un núcleo urbano. Creen que la provincia termina en Cañuelas.

Es muy injusto que la presencialidad vuelva a la ciudad y no al interior.

Es muy necesario que los gobernantes conozcan las necesidad del interior, para ello deben de salir de la burbuja centralista en la que viven. Que las reglas sean para todos iguales. La tragedia educativa que se está generando la vamos a pagar por muchas décadas. Definitivamente el gobernador no conoce la provincia, en consecuencia es muy difícil que pueda ver estas realidades y trabajar en las soluciones. ABRAN LAS ESCUELAS.