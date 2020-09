Compartir esta Noticia







El Ministro de Educación habló de readaptar el calendario 2021 para “garantizar los aprendizajes” de quienes culminan sus estudios este año.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, sostuvo hoy que el Gobierno está trabajando para que el regreso a las escuelas se dé antes de fin de año en el Área Metropolitana de Buenos Aires y descartó recuperar clases presenciales durante el mes de enero.

“Es nuestra expectativa volver antes de fin de año pero no gobernamos las estadísticas epidemiológicas. Estamos trabajando para permitir esto. Pero en enero no va a haber clases presenciales. El impacto de la pandemia no lo resolvemos con tres semanas”, sostuvo el funcionario nacional.

Trotta explicó que en el AMBA “estamos trabajando para volver antes de fin de año”. “Hay especialistas que dicen que lo peor ya pasó y otros que dicen que el nivel (de contagios de coronavirus) es alto para proyectar actividades”, detalló sobre las distintas posturas en diálogo con radio Mitre.

En tanto, se refirió al pedido del Gobierno porteño para concretar la vuelta a clases presenciales de unos 6 mil alumnos que perdieron contacto con la escuela en los meses que lleva la pandemia.

“Venimos conversando con la Ciudad en un regreso escalonado, tenemos una mirada distinta pero queremos construir un indicador objetivo”, dijo. Aunque aclaró que aún “no están dadas las condiciones epidemiológica” para una vuelta de la totalidad del alumnado. “Sería poner en riesgo a la población dado que el nivel de circulación (del virus) es alto en la región metropolitana”, agregó.

Por otro lado, Trotta se refirió a los estudiantes que concluyen sus estudios secundarios este año y contó que están “proyectando distintas instancias académicas que permitan el cierre para garantizar los aprendizajes”.

“Para los que egresan planteamos extender el ciclo hasta fines de febrero, marzo o abril para garantizar el cierre del secundario y los aprendizajes. Quizá habrá que readaptar el calendario 2021”, indicó. (DIB) MT