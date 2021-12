“ES UN SENTIMIENTO LA ESCUELA RURAL, RECUPERAR ESTE EDIFICIO ES MARAVILLOSO”

Compartir esta Noticia

Marta Cucurull, Inspectora Jefe Distrital, se refirió en el programa radial Punto y Aparte a las obras que realizará la Provincia en varios establecimientos educativos de Rivadavia.

“Estamos felices, el año pasado para el día 24 me llamó el Intendente para firmar el acta para la residencia agraria de Fortín Olavarría, que es un monto similar, cercano a los $50 millones de pesos” empezó diciendo Cucurull.

Sobre la Escuela Primaria N°18 de Colonia de Viñas dijo que “hace muchos años que esta cerrada, está en un estado que no es habitable. En el año 2016 se trasladó a una estancia y luego a otra, donde está ahora no tenemos capacidad para la matrícula total y además no se daban las condiciones para que fuera un lugar seguro”.

Cucurrull remarcó que se trabajó conjuntamente en las gestiones para que se aprobara esta obra con el Intendente, Consejo Escolar, gremios.

Informó que hace un tiempo se realizó una inspección en el edificio ya que se encuentra pegado a un canal.

La Inspectora Jefe Distrital hizo fuerte hincapié en el empuje que le dio a esta obra Agustina Vila, ministra de educación bonaerense, “planteó que no interesaba cuántos alumnos había, sino que tengan una buena calidad de educación. Es un sentimiento la escuela rural, recuperar este edificio”.

LAS OBRAS QUE SE HARÁN

Refacción de cocina, en el Centro Educativo Complementario N°801, por un valor de $ 14.158.869

Refacción de cocina Escuela Especial N°501 por un valor de $ 9.884.533

Y en tercer lugar, una inversión de $ 23.861.248,70 realizada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la Escuela Primaria N°18 de Colonia de Viñas.

La inversión total asciende a $47.904.650.