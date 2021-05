Compartir esta Noticia







El encargada de la oficina local de PAMI Dra. Josefina Pérez Vitores habló este viernes en el programa radial Punto y Aparte y se refirió al comienzo de la vacunación antigripal gratuita en las farmacias adheridas al Instituto.

“Esta semana comenzaron a llegar los turnos para aquellos que ya se habían inscripto. Este jueves las vacunas llegaron a las farmacias y hoy comenzó la vacunación. Las personas que aún no se inscribieron pueden hacerlo en nuestras oficinas o en el sitio web” dijo la abogada y agregó “es una buena noticia el comienzo de la vacunación antigripal sobre todo por la situación que atraviesa rivadavia en este momento de pandemia”

Pérez Vitores destacó que las personas que se inscriben reciben el turno para asistir a la farmacia más cercana a su domicilio.

La funcionaria contó que en González Moreno y Fortín Olavarría las farmacias no se adhirieron a esta campaña de vacunación y por eso los afiliados deben viajar hacia América.

“Tenemos el inconveniente con las farmacias de González Moreno y Fortín Olavarría que no se adhirieron, el pasado había pasado lo mismo. Elevé un reclamo a UGL Chivilcoy, pero no se los puede obligar. Mi opinión es que si sos prestador de PAMI no podes elegir esto lo vendo y esto no. Es una locura que la gente de las localidades teniendo una farmacia que es prestadora de PAMI tenga que trasladarse a la localidad cabecera en esta situación de pandemia, no se entiende por parte de los farmacéuticos, seguramente tendrán algún fundamento” explicó.

EL DATO: Para inscribirse en la vacunación de forma digital https://www.pami.org.ar/antigripal