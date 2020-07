“ES UNA INSTANCIA PARA VALORAR Y PLANTEAR LA NECESIDAD DE BUSCAR UN ACUERDO EN LA VÍA DEL DIÁLOGO”

Compartir esta Noticia







Este miércoles por la mañana en el estudio de abogados Culacciatti y Asociados se brindó una conferencia de prensa para informar sobre el conflicto judicial entre la Municipalidad de Rivadavia y la Cooperativa La Comunitaria.

La rueda de periodística tuvo la presencia de Luciana Maggioni, de La Comunitaria, y los abogados Darío Culacciatti, Malena Ristorini y Santiago Vaquero.

Vale la pena recordar que hace algunos días se conoció que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín revocó el fallo del Juez Pablo Germain del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial Trenque Lauquen que había favorecido al municipio en el conflicto judicial que lleva adelante con La Comunitaria. Debido a esto se frenó el desalojo del galpón y la causa pasó a un Juzgado de Mercedes.

“SE FRENÓ EL DESALOJO DE TODAS LAS ACTIVIDADES SOCIALES QUE DESARROLLAMOS”

Maggioni comenzó diciendo “desde nuestra institución agradecemos el trabajo gratuito que viene haciendo el estudio Culacciatti, a Darío y todo su equipo. Este tipo de situaciones ponen en juego la sensibilidad y el compromiso para apoyar este tipo de causas sociales. Además quiero agradecer a toda la comunidad, el apoyo es mucho, no todo el mundo lo hace público, pero nos sentimos muy apoyados. Está frenado el desalojo de La Comunitaria, porque en realidad lo que está frenado es el desalojo de todas las actividades que venimos llevando adelante. No podemos parar por la pandemia, trabajamos con situaciones esenciales, con un comedor que brinda 1200 viandas semanales. Seguimos trabajando con las necesidades que nos acercan los vecinos del Distrito. No dejamos de trabajar en adicciones, las cosas siguen pasando en esta época también”.

“LA CÁMARA HIZO LUGAR A LA MEDIDA CAUTELAR DE LA COMUNITARIA PARA PERMANECER EN EL LUGAR HASTA QUE SE AGOTE EL PROCESO”

El abogado Darío Culacciatti detalló cómo se desarrollaron las actuaciones judiciales hasta el momento y cómo seguirá causa que ahora se tramita en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mercedes.

“Venimos asistiendo a la cooperativa desde fines de octubre cuando se hicieron las primeras manifestaciones oficiales por parte del municipio para proceder con el desalojo del predio. Hemos mantenido un silencio prudente en cuanto a las manifestaciones públicas desde el estudio. He visto con asombro cada vez que este tema tomó estado público el grado de irascibilidad en la ciudadanía, se tilda libremente sobre la honorabilidad de las personas, esto hizo que fuéramos más cautos para no herir susceptibilidades, para no fogonear la famosa grieta, tenemos que empezar a borrar nuestras diferencias en nuestra patria chica”.

Al referirse estrictamente a la parte legal Culacciatti manifestó que desde siempre La Comunitaria celebró el desarrollo de un Polo Educativo y un albergue estudiantil como forma de universalización de la educación, añadiendo que eso no significaba que La Cooperativa sea expulsada del lugar ya que hay otros lugares donde puede llevarse a cabo esa obra.

“En primera instancia no tuvimos acogida, que celebremos la universalización de la educación no quiere decir que sea justo que se expulse a una ONG con amplio reconocimiento provincial y nacional que brinda 1500 viandas semanales, que da contención social y ayuda alimentaria. Esto nos hace salir del rol normal que tenemos para visualizar el trasfondo social que lleva adelante la entidad, eso expresamos en primera instancia” comenzó diciendo.

El abogado explicó que el Juzgado trenquelauquense, a cargo del Dr. Pablo Germain, generalmente tiene una “visión pro estatal, en sus resoluciones acompaña procedimientos públicos. Las resoluciones que se tomaron fueron raramente vulneratorias para nuestros derechos, nosotros queríamos probar lo que decimos, sino tenemos razón nos vamos” comentó y agregó que en todo este tiempo se entregaron no menos de 20 notas pidiéndole al Ejecutivo local una reunión para generar puntos de encuentro pero no tuvieron respuesta.

“Cuando el Juzgado rechaza la solicitud y nos ordena irnos del lugar, es la primera vez en todos mis años de trabajo que no sólo rechaza sino que también condena. A penas se reactivó parcialmente la actividad, en medio de la pandemia, se llevó el expediente a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín, ya que es la que tiene competencia. Esta Cámara hizo lugar a la medida cautelar de La Comunitaria para permanecer en el lugar hasta que se agote el proceso para que no tengamos que abandonar el predio, por lo que la permanencia es de carácter legal ya que hay una resolución judicial de envergadura contra la de un Juez de primera instancia. Además ordenó que se tramiten los dos procesos en conjunto en un Juzgado de Mercedes el cual deberá dar una sentencia única para ver si tiene razón La Comunitaria o el municipio. Esa sentencia podría apelarse ante la Cámara de San Martín y posteriormente podría haber un vía recursiva hasta la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires” comentó el profesional.

EL DATO: “La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín en su resolución dijo que el Juez de primera instancia tuvo una análisis sesgado de la cuestión y se extralimitó en su resolución anticipando una sentencia final y debido a eso, entre comillas, lo sanciona y le saca jurisdicción. Usted cometió un error y no puede administrar Justicia en este expediente” explicó el abogado.

Sobre el final de la rueda periodística Culacciatti trató de acercar posiciones con el Ejecutivo y dijo “es una instancia para valorar y plantear la necesidad de buscar un acuerdo. Invitamos al diálogo, nadie tiene más razón que nadie. Quizás el municipio daba por hecho que se iba a desalojar y ahora valore la posibilidad de transitar la vía del diálogo”.