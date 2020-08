Compartir esta Noticia







David Ordoñez, Presidente de la Cooperativa Eléctrica de Fortín Olavarría, brindó detalles sobre la obra de la línea de tendido eléctrico entre América y Fortín Olavarría próxima a ponerse en funcionamiento. Según contó en una entrevista en el programa radial Punto y Aparte, a mediados de 2008 comenzaron con las gestiones para conseguir la optimización de la corriente eléctrica con la que cuenta la localidad y así disponer de un flujo de energía más estable y continuo, con mejores niveles de tensión.

«Es un bien para toda la comunidad. Si bien estamos en pruebas, en una semana o a más tardar en 15 días probablemente esté funcionando. Esta obra va a cambiar todo, porque la energía es todo» dijo Ordoñez quien comentó que la línea que hoy funciona tiene 50 años.

«La línea se ha ido degradando, además creció la población, los campos en su mayoría cuentan con energía eléctrica. Han venido un par de fábricas y no se pudieron instalar. Fueron muchos años elevando notas, el que no llora no mama. Pudimos demostrar que se necesitaba esa línea» explicó.

La obra, financiada por EDEN (Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A.), cambiará la vida a la comunidad, «cuando estaba en un estado terminal mi madre me dijo cuánto iba a demorar la línea, ya que su entretenimiento era mirar TV.. Le dije que íbamos a tenerla.Ahora ella ya no está, pero muchos abuelos y chicos la vana disfrutar» contó emocionado Ordoñez.

