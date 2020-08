“ESTAMOS DISPUESTOS A RECIBIRLOS A TODOS, CON LOS PROBLEMAS QUE VENGAN”

Compartir esta Noticia







Este jueves por la mañana en el galpón de “La Comunitaria” se desarrolló una conferencia de prensa donde se presentó el Centro de Acompañamiento y Asistencia Comunitaria en Rivadavia. Dicha iniciativa cuenta con el apoyo de la SEDRONAR a través de la Red de CAACs que existen en todo el país.

De la presentación fueron parte Luciana Maggioni y Emilia de la Iglesia en representación de la cooperativa y Carlos Dematteis, quien será coordinador del Centro. Además de manera virtual participo Sebastián Sánchez integrante de “Vientos de Libertad”.

FOTOS SUSANA GARCÍA HILLCOAT

LOS INICIOS…

“El año pasado presentamos un proyecto de ordenanza de emergencia en adicciones en el Distrito y tuvimos la visita de Sebastián de “Vientos de Libertad”. Hoy el centro es una realidad. Va a funcionar en la cooperativa, nos llena de orgullo y nos propone muchos desafíos por delante” comenzó diciendo De la Iglesia.

Mediante una comunicación por Zoom, Sebastián Sánchez expuso “estamos contentos que estos proyectos se puedan llevar adelante. Esto es una política que venimos peleando desde 2001, que un programa acompañe el trabajo en territorio de movimientos y organizaciones sociales. Es la forma de dar respuesta a los jóvenes que quedaron en manos de un flagelo. Ocupar los espacios vacíos, dentro de La Comunitaria se hará un mejor acompañamiento”.

TALLERES Y EL APOYO DE PROFESIONALES…

“Hace tiempo que venimos soñando con este espacio y cuando las cosas se cuentan se hacen más grandes, dejan de ser sólo nuestras para compartirse con todos. Seguiremos trabajando con talleres pero con la posibilidad de contar con un equipo profesional para brindarle a todos los vecinos que se acerquen, la posibilidad de ser escuchados por una psicóloga, un trabajador social y un equipo de coordinadores y referentes abocados a estos temas puntuales” dijo Maggioni y agregó:

“Tenemos un montón de jóvenes que quizás no tienen un problema profundo de consumo pero tienen otra problemática, estamos dispuestos a recibirlos a todos, con los problemas que vengan. Si alguno no tiene problemas pero quiere colaborar, será bienvenido también. La idea es recibirlos, empezar a quitarles horas al consumo, mostrarles que se puede vivir de otra forma. La salida es comunitaria, trabajar en red con todos los que venimos hace mucho tiempo luchando para que la situación de los jóvenes de una vez por toda mejore”.

“TRATAR DE SACAR A LOS JÓVENES DE LOS HÁBITOS QUE NO LES PERMITEN DESARROLLARSE COMO PERSONAS”

En su alocusión el coordinador del centro, Carlos Dematteis, manifestó “es un desafío muy grande, tenemos de tratar a la adicción como una cuestión integral, una situación que afecta a la comunidad. Tratar de fortalecer el trabajo fantástico que viene haciendo “La Comunitaria”, formalizarlo un poco más y generar hábitos buenos, tratar de sacar a los jóvenes de los hábitos que nos les permiten desarrollarse como personas. El equipo estará formado por “Pachi” Maggioni como referente, la psicóloga Florencia Dufourc y el trabajador social Nicolás Andérica”

EL DATO. Al ser consultada sobre el conflicto con el municipio por la Casa de Aguirre, Maggioni enfatizó “no nos queremos quedar con la casa de Aguirre, eso una gran mentira. Le decimos a los vecinos que no se dejen mentir, defendemos este espacio, queremos que se respete el comodato firmado por cuestiones como estas, es un espacio donde no paramos de hacer cosas. Defendemos dónde venimos trabajando, no paramos de escuchar las necesidades de la población para poder darle una respuesta. La casa de Aguirre funciona tiene sus talleres, para nosotros eso es muy bueno, porque tienen que funcionar las dos cosas”.