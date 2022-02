Compartir esta Noticia

Fue anoche cuando la boxeadora local Virginia Parra empató en un combate que fue transmitido por TYC Sports Play desde Pilar.

Parra tuvo un buen desempeño y escribió en sus redes para agradecer a todos los que la apoyan.

EL TEXTO DE VIRGI PARRA

Y de esta manera digo GRACIAS infinitas a todos, gracias por todo por el cariño el aguante y por el gran apoyo cada uno de ustedes el cual valoro mucho. Gracias equipo Abraham Ledesma y Juan Ledesma porque son quienes todos los días me enseñan y me entrenan para que llegue a lo más alto gracias a los dos saben cuanto los quiero y lo importante que son para mi. Gracias Municipalidad de Rivadavia, gracias dirección de deportes por el apoyo que me dan siempre. Gracias familia, amigos y toda la gente que conozco y a otras que no pero que me desearon lo mejor. Gracias compañeros de gimnasio por que de alguna u otra forma me ayudaron hoy y siempre.

Estamos en busca de experiencias, estamos con la mira bien puesta a nuestro objetivo.

Nueva experiencia en TYCSPORT 💪

Empatamos en Pilar en una muy buena pelea.

#TeamLaPantera