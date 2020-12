Compartir esta Noticia







Este domingo un grupo de transportistas realizan una protesta en el ingreso de la planta de Cargill ubicada en la Ruta 33 en América.

Según comentó un camionero a Rivadavia Online el motivo de la manifestación es “estamos pidiendo descarga, hace 40 horas que estamos sin descargar, nos usan de silo y no pagan la tarifa como es. Hace 8 meses que no sacan un viaje y se llevó todo el ferrocarril. Cuando podemos hacer un poco de plata en plena cosecha, estos tipos nos paran 40 horas, no te desvían a otro puerto y otra descarga de Cargill”.