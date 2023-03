“ESTAMOS TERMINANDO EL PROCESO DE TRASLADO DE PLANTAS, NO SE PUEDE SACAR A UNA EMPRESA DE GUAPOS»

Compartir esta Noticia

Jorge Pablo Rosolén, ex concejal y referente de Rivadavia Primero, fue entrevistado en el programa radial Punto y Aparte donde brindó detalles sobre el estado de situación del traslado de plantas de acopio que están dentro de la ciudad de América. Además habló sobre su futuro político y reveló quién es hoy en día su candidato a presidente para las próximas elecciones.

TRASLADO DE PLANTAS DE ACOPIO

Rosolén remarcó que fue en 2017, cuando era concejal, que presentó una Ordenanza para que se iniciara el proceso de traslado de las plantas de acopio ubicadas dentro de la ciudad.

“Ha sido un proceso muy largo que se inició en 2017 cuando presenté la Ordenanza para despejar de la vía las plantas de Prunder y ASP. El proceso fue conflictivo en el caso de ASP y la negociación larga con Prunder. Hay derechos adquiridos y cuestiones legales que respetar” comenzó diciendo el referente político del oficialismo local.

“Con el tiempo las cosas se fueron acomodando y en primer lugar desde Prunder se interpretó cabalmente la intención del municipio en avanzar en cuestiones ambientales. Se llegó a un arreglo amigable. La planta de la vía se usa sólo para depósito y para el 2025 esto también dejará de funcionar. En el caso de la planta de la calle Hillcoat hace 6 o 7 meses que no tiene actividad, sólo tienen un tanque para que los camiones carguen combustible. Para llegar a la situación ideal tampoco deber haber movimiento de camiones” detalló Rosolén.

Respecto a ASP dijo que la situación fue más compleja porque hubo juicios cruzados entre el municipio y la empresa.

“Recién el año pasado con el cambio de autoridades de la empresa se llegó a un acuerdo. Ellos compraron el predio de la Cooperativa en Ruta 33 y se le dio un plazo de un año y cuatro meses para el traslado que se vence a fin de año. Terminamos en términos amigables” manifestó.

“Estamos terminando el proceso de traslado de plantas que funcionaban dentro de la ciudad. No se puede sacar a una empresa de guapos, fue un proceso largo pero en 2 o 3 años esto no estará más y eso será para siempre” subrayó Rosolén.

EL DATO: Al ser consultado sobre la situación que se da en González Moreno manifestó que tiempo atrás hubo reuniones con vecinos que pidieron que se actué de forma diferente para mantener el gran caudal de fuente laboral que aporta la empresa en cuestión a la localidad.

POLÍTICA Y CANDIDATOS

“Nosotros estamos dentro de Cambiemos, por lo que recibiremos a todos los precandidatos que nos visiten y estén dentro del espacio” comentó Rosolén y al ser consultado sobre sus preferencias entre los candidatos a presidente manifestó “si las PASO fueran hoy yo la votaría a Patricia Bullrich y no tengo claro quién sería mi candidato a gobernador. La oferta de Cambiemos aún no está definida, hay muchos precandidatos y algunos no llegarán a las PASO”.

Sobre una posible candidatura comentó “en política siempre estoy participando, aún no decidí si voy a participar para un cargo electivo. No hay nada definido, en los próximos 60 días se definirán estas cuestiones, no me quiero apurar”.