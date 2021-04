“ESTAMOS VIENDO QUE LO PACIENTES JÓVENES SE COMPORTAN IGUAL QUE UN PACIENTE DE 70 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO”

Compartir esta Noticia







El Dr. Martín Migorena, Director del Hospital local, participó del Consultorio Abierto realizado anoche y brindó los siguientes conceptos sobre la situación sanitaria actual.

“Ya no significa si soy joven, o si tengo factores de riesgo, sobre todo las poblaciones jóvenes a no sentir la idea de que hay circulación viral siguen comportándose como si no estuviéramos en pandemia. Estamos viendo es que lo pacientes jóvenes se comportan igual que un paciente de 70 años con factores de riesgo. Hay que olvidarse de los grupos de riesgo, hoy ya no se cumple eso, tenemos un promedio de internados menor a 50 años” mencionó.

“Si con estas premisas no tomamos conciencia no sé qué tenemos que esperar. El gran porcentaje de contagios es por reuniones sociales donde todo el mundo se relaja” agregó el médico.

“Tenemos pacientes de 30 años de edad que con dos días de síntomas ya tienen neumonía bilateral, y debemos pedir plasma. En un mes cuando lleguen las enfermedades respiratorias severas ahí se va a complicar, vamos a estar colapsados” finalizó Migorena.