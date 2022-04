Compartir esta Noticia

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el concejal de Rivadavia Primero Mauro Mercado brindó detalles sobre el Programa Recicladavia con el que buscan unificar acciones en el Distrito para todo lo referido a la agenda medio ambiental.

“Se generó este programa que básicamente unifica las acciones para el desarrollo de una agenda ambiental en el Distrito, los trabajos desde el Ejecutivo y el Concejo Deliberante. Nucleamos todas las acciones en un mismo programa, a medida que recorremos las plantas de tratamiento del Partido estamos viendo una baja clasificación de residuos por parte de los vecinos, el 50% de la población está separando” explicó.

El edil además remarcó que las plantas de tratamiento reciben residuos de los hogares pero también los residuos mayores los cuales también deben separarse.

“Si bien hay que brindar un servicio adecuado, como vecinos debemos realizar un trabajo interno con dos clasificaciones básicas dentro del hogar. Respecto a los residuos mayores la municipalidad los aprovecha, pero si no están separados no se pueden aprovechar. Cuando llegan mezclados a la planta y no se pueden separar, sólo queda disponerlos finalmente porque no tenemos manera de aprovecharlos” remarcó.

SOBRE RECICLADAVIA

Mercado comentó que este viernes será la primera jornada en Roosevelt donde desde las 10 horas habrá un eco canje y por la tarde se realizará una feria de emprendedores. Finalmente a la noche tocarán bandas y habrá un baile.

“Mañana es el “Día de la Tierra”, la idea es que vamos a ir desarrollando actividades durante este mes y el mes que viene, rotando por todas las localidades y el 5 junio “Día Mundial del Medio Ambiente”, en América, en galpón Cultura Deporte habrá artistas, emprendedores y charlas sobre economía circular” expuso.

“La economía circular usa como insumo la separación de los residuos para darle una nueva vida a todos los residuos que trata la planta y volver a meterlos en un circuito económico nuevo. Esto sirve para generar nuevos recursos, empleos y evitar que los residuos terminen en un relleno. Se genera un triple impacto, económico, empleo y cuidado de medio ambiente” indicó.

EL DATO: Mercado manifestó que estará recorriendo el distrito para generar concientización sobre la importancia de la separación de residuos.