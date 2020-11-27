ESTE VIERNES SE SORTEA LA FORD RANGER 0KM. Y $200.000 DE LA 14° FIESTA DE APADRINANDO

Este viernes a las 21 horas se realiza el sorteo en el playón de Bomberos Voluntarios de Rivadavia. Se transmitirá por en directo por las cuentas de Instagram y Facebook de Apadrinando.
1ER. PREMIO FORD RANGER 0KM.
2DO. PREMIO $100.000
3ER.PREMIO $100.000
NÚMEROS DE PERSONAS ALLEGADAS A LA ORGANIZACIÓN
3859 MARCELO CARRASCO
3966 GUSTAVO BASUALDO
1559 DARIO RIZZARDI
1556 JUAN FLORES
5134 RICARDO NOVO
1746 OMAR FERNANDEZ
5654 ANA CACHON
1551 IVAN FERNANDEZ
1902 RAUL GALVAN
3357 CECiLIA MARTIN DE GALVAN
3437 ANGELITA ARECO
4868 CARLOS PARENTINI
3573 MARCELA GARIALDE
2309 JOSE GALEANO
2487 RUBEN DE ARMAS
4382 LUIS CARRUEGO
3570 VERÓNICA DE CARRUEGO
3558 YESICA CASERES
0676 DANIEL RIOS
3572 HERNAN SILVA
2306 PETISO LEDESMA
4388 ELSA CUELLO DE LEDESMA
1555 Y 3351 WILLI ARIAS
1925 MIGUEL MANSILLA
2735 CELIA PALLERO
2977 CLAUDIA SUAREZ
1550 BENJAMIN FERNANDEZ
4013 JAVIER GIMENEZ
1987 GRACIELA MANASSE
2170 HERNAN SOLSONA
4410 HERNAN SOLSONA
PATO PERALTA
3350 HECTOR ALBARENGO
3571 SRA DE ALBARENGO
1195 LUCIANO ARENA
1193 CRISTINA VARGAS
3354 TITO SUBIAGA
2301 TITO SUBIAGA
1224 ANDRES FERNANDEZ
4387 VERONICA DE FERNANDEZ
1184 VICTOR BARRERA
0752 JOSE CASTRO
0756 MARITA CUFRE DE CASTRO
0917 CARLOS REALE
5218 SRA DE REALE
2983 RAFAEL VEGA
2987 NADIA RIVERO DE VEGA
4389 FRANCO UTRERA
2302 SRA DE UTRERA
0013 FREDY GATICA
4016 AGOSTINA GIMENEZ
1983 DELFINA GIMENEZ
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