ESTE VIERNES SE SORTEA LA FORD RANGER 0KM. Y $200.000 DE LA 14° FIESTA DE APADRINANDO

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ESTE VIERNES SE SORTEA LA FORD RANGER 0KM. Y $200.000 DE LA 14° FIESTA DE APADRINANDO

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Este viernes a las 21 horas se realiza el sorteo en el playón de Bomberos Voluntarios de Rivadavia. Se transmitirá por en directo por las cuentas de Instagram y Facebook de Apadrinando.

1ER. PREMIO FORD RANGER 0KM.
2DO. PREMIO $100.000
3ER.PREMIO $100.000

NÚMEROS DE PERSONAS ALLEGADAS A LA ORGANIZACIÓN

1749 FABRICIO CARO
4623 JOSEFINA MILANI
0752 JOSE CASTRO
0756 MARITA DE CASTRO
3967 Y 1498 MARCELO PIRES

3859 MARCELO CARRASCO

3966 GUSTAVO BASUALDO

1559  DARIO RIZZARDI

1556 JUAN FLORES

5134 RICARDO NOVO

1746 OMAR FERNANDEZ

5654 ANA CACHON

1551 IVAN FERNANDEZ

1902 RAUL GALVAN

3357 CECiLIA MARTIN DE GALVAN

3437 ANGELITA ARECO

4868  CARLOS PARENTINI

3573  MARCELA GARIALDE

2309 JOSE GALEANO

2487 RUBEN DE ARMAS

4382 LUIS CARRUEGO

3570 VERÓNICA DE CARRUEGO

3558 YESICA CASERES

0676 DANIEL RIOS

3572 HERNAN SILVA

2306 PETISO LEDESMA

4388 ELSA CUELLO DE LEDESMA

1555 Y 3351 WILLI ARIAS

1925 MIGUEL MANSILLA

2735  CELIA PALLERO

2977 CLAUDIA SUAREZ

1550 BENJAMIN FERNANDEZ

4013 JAVIER GIMENEZ

1987 GRACIELA MANASSE

2170 HERNAN SOLSONA

4410  HERNAN SOLSONA

  PATO PERALTA

3350 HECTOR ALBARENGO

3571 SRA DE ALBARENGO

1195 LUCIANO ARENA

1193 CRISTINA  VARGAS

3354 TITO SUBIAGA

2301 TITO SUBIAGA

1224 ANDRES FERNANDEZ

4387 VERONICA DE FERNANDEZ

1184 VICTOR BARRERA

0752 JOSE CASTRO

0756 MARITA CUFRE DE CASTRO

0917 CARLOS REALE

5218 SRA DE REALE

2983  RAFAEL VEGA

2987  NADIA RIVERO  DE VEGA

4389 FRANCO UTRERA

2302 SRA DE UTRERA

0013 FREDY GATICA

4016 AGOSTINA GIMENEZ

1983 DELFINA GIMENEZ

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