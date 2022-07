“ESTOY BAILANDO ESTE TANGO CANCEROSO EL CUAL SE ME ADENTRO EN EL CUERPO SIN PERMISO”

Compartir esta Noticia

LA HISTORIA DE UN VECINO DE CUENCA QUE VIAJÓ A EUROPA Y LE DIAGNOSTICARON CÁNCER

Manuel Marino es un joven de 31 años que actualmente vive en Paris, Francia. Es nacido en Tres Algarrobos y hace algunos años decidió emprender un viaje que lo llevó por diversas partes del mundo. Hace algunos meses le diagnosticaron cáncer de colon con metástasis en el peritoneo y necesita ayuda para poder afrontar los gastos del tratamiento ya que todos los ahorros que tenia se le acabaron. Aún le faltan dos sesiones de quimioterapia para después someterse a una operación para sacar el tumor maligno.

CARTA DE MANUEL MARINO A LA GENTE DE SU PUEBLO

Hola mi gente querida. Como ya saben estoy pasando por una etapa delicada de salud, hace unos meses me diagnosticaron un cáncer de colon con metástasis en el peritoneo; ahora estoy en tratamiento de quimioterapia cada 15 días, me faltan dos sesiones y después la operación para sacar este tumor maligno de mi cuerpo. Es por eso que necesito una pequeña ayuda para cubrir los gastos del tratamiento ya que todos los ahorros que tenia se me han acabado.

Para los que no me conocen y para los que me conocen bien, desde que salí de mi hermoso pueblo [Tres Algarrobos] mi vida comenzó a ser nómade y aventurera, intrigado siempre por conocer nuevos lugares. Así fue que comencé mi viaje interior acompañado de mi guitarra al hombro en busca de mis ancestros. Llegué al viejo continente con una mano atrás y otra adelante, y el plan era no tener plan! Así que fui navegando de Italia a España, durmiendo bajo hoteles de mil estrellas celestiales, con cama de arena; y cada playa que conocía me brindaba una nueva experiencia, un nuevo fuego y una nueva canción. Como buen navegante, sé que todo es cambiante, y me fui adaptando a las estaciones a las vivencias del día a día; de tocar a la gorra para poder comer, alimentando el alma.

He recorrido muchos rincones y todavía me quedan muchos más por descubrir. Pero ahora estoy bailando este tango canceroso el cual se me adentro en el cuerpo sin permiso y me tiene desconcertado. No bajaré la guardia hasta sacármelo de encima.

Gracias a Dios y a la Vida le doy por estar en buenas manos, rodeado de grandes médicos que ayudan en mi sanación, acompañado de mi Novia-amiga-hermana-amante una inmensa persona con un corazón que se le sale del pecho y de ustedes mis queridos amigos y amigas, familiares hermosos, gente del pueblo que me están brindando todo su amor incondicional. Eso todavía me hace más fuerte. Desde lo más profundo de mi corazón quiero darles las gracias que son miles y seguir en este baile sin bajar la postura, para sanar cuanto antes y así poder volver al pueblo y confundirme en un abrazo enorme con todos ustedes.

PARA AYUDAR A MANU:

Alias: TODOS.POR.MANU

CBU: 0140395203667950360623

MAIL: todosxmanumanu@gmail.com