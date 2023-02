“ESTOY CANSADA DE PROMESAS Y QUE NO SE TOME EN SERIO LA PROBLEMÁTICA DE VIVIENDA EN GONZÁLEZ MORENO”

Compartir esta Noticia

Lucrecia Lapuyade es una vecina de González Moreno que contó en el programa radial Punto y Aparte la situación de incertidumbre que viven muchas personas en la localidad por la problemática habitacional.

Lapuyade tiene 4 hijos y está en pareja y desde hace tiempo lucha por el acceso a una vivienda. Actualmente vive en la casa de sus padres ya que el pasado año tuvo que entregar una vivienda que alquilaba.

En ese momento habló con varios referentes del oficialismo local pero no tuvo respuestas. Hasta realizó dos viajes hacia América para hablar con el Intendente Reynoso, le dijeron que “no había opción” de que la recibiera.

“Hay muchos temas para solucionar en González Moreno, es un pueblo olvidado. En campaña prometen cosas, sólo eso. Al ver la publicación del Intendente sobre el análisis de su gestión me salió sacar todo lo que sentía. Hay mucha gente que busca casa y no se consigue” dijo la mujer quien agregó que desde hace años esperan por viviendas.

También remarcó que América ya se licitan las viviendas que se realizarán con fondos provinciales, algo que también está avanzado en Fortín Olavarría, pero que en González Moreno aún está frenado porque el municipio no entregó la documentación correspondiente.

EL TEXTO QUE ESCRIBIÓ LAPUYADE EN FACEBOOK

Señor Intendente de Rivadavia:

Me dirijo a usted con todo respeto para responder a su publicación…

«Luego de un análisis de gestión y en una autocrítica permanente, hice cambios de gabinete, sobre todo pensando en los rivadavienses y la difícil situación económica, social y política que vive nuestro País. Que debemos escuchar y estar mas cerca de nuestros vecinos.Y para eso, debe prevalecer el equipo, la humildad para escuchar y el trabajo para llevar adelante los cambios, que son por lo que estamos acá.»

Citando sus palabras, debo desmentir su interes en escuchar y estar cerca de los vecinos, la humildad para escuchar y el trabajo para lograr cambios porque usted y su equipo no respeta una idea diferente a sus ideales, porque el que piensa distinto para ustedes no tiene derecho a nada, queda excluido.

No escuchan la opinión ni las necesidades de la gente..saben cuáles son, sin embargo no las entienden, las usan a su beneficio porque si las utilizan en tiempo de elecciones. Podria nombrar muchas pero la principal es la falta de viviendas en Gonzalez Moreno… Previo a tiempo de elecciones hacen promesas que no pueden llevar adelante, cuántas veces abrieron inscripciones para casas que despues no realizaron? A cuántas familias le prometieron materiales en las elecciones?

El problema habitacional no se soluciona solo con la entrega de terrenos, porque los que no tienen la posibilidad de acceder al programa Procrear, no pueden construir de manera inmediata. «La dificil situación economica» muchas veces no permite acceder a un plan de prefabricadas, la realidad afecta a todos, incluso a los que ustedes consideran que no necesitan… Ustedes no entienden lo dificil que es conseguir alquiler, la desesperacióļn que genera para una familia tener que dejar una casa y que se agotan las opciones, que ante la falta de oportunidades tener que alquilar viviendas que no estan en condiciones; viviendas que se llueven y ver como las cosas que se logran con esfuerzo se estropeen, la suba de un mes a otro y tener que aguantar porque no tenes donde ir…

Lo que debe prevalecer es la EMPATIA, saber ponerse en el lugar del otro.

Sé que estas palabras les van a llegar, como otras publicaciones que ya he hecho, sólo que espero, que a diferencia de las otras, esta vez se pueda resolver. Hoy tenemos la posibilidad de acceder a las 25 viviendas provinciales gestionadas por el senador, que se solucione el tema de documentaciones que aún no se presentaron. América ya cuenta con la licitación y Fortin esta previo a eso.

GONZALEZ MORENO TAMBIEN NECESITA QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ACCEDER A UNA CASA DIGNA, y los que no tengan la suerte tengan más opciones de alquiler…