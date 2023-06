“ESTOY CONTENTO POR EL COMPROMISO DE MUCHOS VECINOS, ES UN PROCESO MUY RICO” DIJO REYNOSO SOBRE LA GRILLA

Compartir esta Noticia

El Intendente Javier Reynoso brindó una entrevista en el programa radial Punto y Aparte donde se refirió al armado de la lista de Rivadavia Primero con miras a las PASO del próximo 13 de agosto.

“Estoy contento por el compromiso de muchos vecinos, es un proceso muy rico donde se suman muchos agentes. Es un proceso enriquecedor” dijo sobre la grilla, el formato de elección que utiliza su espacio político.

“Agradezco la posibilidad que me da Rivadavia Primero de poder ser precandidato a Intendente. Si bien no soy una cara nueva, es una manera de redoblar esperanzas y esfuerzos. La política necesita hoy construcciones como las de Rivadavia Primero” detalló Reynoso.

“Estoy feliz con todos los que están participando. Hay calidad de candidatos y compromiso, no será fácil elegir. Es un acto de la Democracia lo que hace Rivadavia Primero. Será en la Sociedad Española de 8 a 19, martes 20 y miércoles 21 de junio” detalló.

LA CORTE Y UN POSIBLE FALLO CONTRA LA REELECCIÓN DE INTENDENTES

“Si hay un fallo judicial me ajustaré a lo que se determine. La Corte va a determinar con mandatos anteriores a 2015, el fallo sería en ese sentido, es la lógica con la que viene fallando la Corte. Me tiene sin cuidado esta cuestión, me ajustaré a lo que se determine” respondió.

LA GRILLA DE RIVADAVIA PRIMERO

Precandidatos a concejales y consejeros escolares que participarán de la Grilla2023 el 20 y 21 de junio. Ellos son:

– Concejales: Edgardo ‘Polaco’ Aguirre, Juan Aranguez, Sergio Arbelaiz, Segundo Bertero, Carlos Buil, Alejandra Conesa, Juliana Dufourcq, Marcela Lescano, Nadia López, Paola Manzone, Silvina Melloni, Irma Mormont, Raquel Pedemonte, Jorge Pablo Rosolén, Juan Pablo Sallaber, Carolina Schpether, Alejandro Soldatti, Susana ‘Tuti’ Torres, Alfredo Urrutia.

– Consejeros escolares: Matías Costa, Natalia Felipe, Laura Fernández, Noelia López, Martín Marcaida.