«ESTOY EN CONTRA DE LOS QUE SE ETERNIZAN EN EL PODER»

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el profesor Héctor García brindó su mirada sobre el contexto político. Fue crítico del periodismo y dijo que no tiene participación política en la actualidad y que no va a tenerla en tiempos futuros.

TRABAJAR DESDE OTRO LADO

“No estoy participando políticamente en absoluto, eso no significa que claudique en mis ideales, que siempre sostengo. Muchas veces los avatares de los gobierno salen en una dirección que pueden resultar complicadas, tengo un pensamiento y lo defiendo, lo considero vigente y aún más vigente a futuro” comenzó diciendo.

“La idea mía es trabajar desde otro lado, no volver a la arena política candidateándome, no pasa por ahí mí interés, yo aporté en lo que pude mientras fui concejal, tengo un lingo recuerdo del 2015. Cosechamos casi 4300 votos, el 40% de la gente me dio el apoyo, done había una avalancha de Cambiemos, no me puedo quejar del papel que hicimos en las elecciones. Surgimos en 2013 y ya en 205 tuvimos 6 concejales, creo que trabajamos duro pero no se pudo llegar a la intendencia, creo que fue ese momento, hoy las cosas están complejas como para que uno vaya de candidato, prefiero preservarme. Esa es la idea, por eso no estoy participando políticamente. No renuncio a mis convicciones, no ando pasando y saltando de un lado para el otro como tiene la costumbre mucha gente que está en la política y que la ciudadanía lo ve mal” agregó.

ANTIPOLÍTICA NO, ANTIPOLÍTICOS SI

En otro trayecto de la entrevista García se refirió a la porción de la ciudadanía que muestra un gran malestar y que se manifiestan a favor de la “anti política”.

“Los que se dicen anti política, en realidad están diciendo que son anti políticos. No se puede concebir una sociedad sin política, la bronca que puede estar justificada o no, es con los políticos del poder que sean. La política es una herramienta necesaria para la sociedad, plantear una sociedad por fuera de la política es que quede sujeta a las leyes del mercado y de la economía que muchas veces ven la realidad desde una planilla de Excel y así la calcula y así después nos va. La realidad es mucho más completa que una plantilla de Excel, es necesario estudiar y realizar un voto pensado, no un voto inducido o comprado. Votemos a conciencia y cuidemos la democracia, la democracia puede estar en peligro” enfatizó.

APARICIÓN DE LA DERECHA Y PELIGRO DE LA DDEMOCRACIA

“La democracia tal cual la concebimos, como ese derecho a hacernos escuchar a través del voto, está en riesgo no solamente en Argentina sino en varios países de América Latina, miremos dónde va el Brasil de Bolsonaro. Hay que tener cuidado con los mesías, con los salvadores, una cosa es gritar desde una tribuna y después tener el poder para dar soluciones mesiánicas a los problemas de la Argentina pasando por alto el sistema democrático, en el fondo son manifestaciones autoritarias de las que hay que tener cuidado” manifestó.

“Esto da lugar a la aparición de manifestaciones de derecha. En Argentina tenemos libertarios, anarcocapitalistas que defienden la dictadura militar, cómo poder se libertario y justificar una dictadura que es la antítesis de cualquier hecho de libertad” remarcó.

REDES, NOTICIAS FALSAS Y FALTA DE ÉTICA

“Los jóvenes ya no miran TV, ellos están en las redes. Las redes están manipuladas por grandes corporaciones, plagadas de noticias falsas, es muy complejo hacerte una idea de la realidad social de hoy. Y en la televisión, que hoy consumen las personas más grandes, se dicen barbaridades, cosas que no son ciertas. Los periodistas a nivel nacional están atravesados por los sueldos que les pagan” mencionó.

“El problema grande del mundo, que siempre pensamos que es la economía, es en verdad lo ético, estamos atravesados por una época donde la ética no es importante. La ética es el reconocimiento del otro, nuestro comportamiento es bueno o malo en función del otro. Vivimos en una sociedad individualista, rige el sálvese quien pueda, por eso crecen los extremos, por eso crecen las ideas libertarias que de libertarias no tienen nada” añadió.

EN CONTRA DE QUIENES SE ETERNIZAN EN EL PODER

“No voy detrás del poder, que es la enfermedad de los políticos. Hay que llegar al poder para trabajar para la gente, no para un crecimiento personal. Por eso cambian de un lado para el otro, se cambian las camisetas como si nada en todos los grupos políticos. He sufrido algunas decepciones con gente que he conocido en la política y no me ha gustado lo que hicieron. La cuestión es usar la política como herramienta, no dejo las convicciones en la puerta de mi casa para buscar un rédito político, puedo vivir sin la política, tengo una profesión. Estoy en contra de los que se eternizan en el poder y buscan la reelección, me pareció lamentable que se repita la re reelección de los intendentes. Los políticos van a volver a tener el respeto de la ciudadanía el día que dejen de Pensar en mirarse el ombligo y empiecen a pensar en resolver los graves problemas que tiene la sociedad argentina” culminó.