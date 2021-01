Compartir esta Noticia







ROSOLÉN SE EXPRESÓ SOBRE LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO, LA NUEVA LEY DE MOVILIDAD JUBILATORIA Y LA SITUACIÓN DE PANDEMIA

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el Presidente del Concejo Deliberante Jorge Pablo Rosolén se refirió a diversos temas de la agenda política nacional. Se manifestó sobre la legalización del aborto, a la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria, entre otras temáticas.

ABORTO LEGAL

“Estoy en contra del aborto y a favor de la despenalización, hubiese votado de manera favorable la ley. El aborto lamentablemente ocurre y hasta que se aprobó la ley ocurre en el marco de la ilegalidad. Permitir que haya un camino legal y claro para que las mujeres puedan hacerlo de manera segura. Con esta ley no habrá más abortos de los que había. Le permite al sistema de salud intervenir de manera distinta. Es un esquema de ampliación de derechos, ojalá mejore la salud y calidad de vida de las mujeres que eligen transitar ese camino”.

NUEVA LEY DE MOVILIDAD JUBILATORIA

“Es claramente un ajuste a los jubilados, los mismos diputados que salían a la calle a defender a los jubilados, aprobaron una ley que ajusta más a los jubilados. El sistema de jubilación es insostenible, hay que dar un debate serio de cómo se disminuye el déficit fiscal. No pueden ser lo jubilados motivo de ajuste, hay que buscar otros mecanismos, otros lugares donde ajustar la economía. Los mismos que planificaron el desastre en el Congreso hace 3 años, son los que impulsaron esa ley y la votaron”.

VACUNA CONTRA EL COVID

“El tema de la pandemia tiene un alto grado de politización por parte de la oposición y del gobierno. Es un tema complicado, el gobierno habrá hecho acciones buenas y malas, siempre con buena voluntad, hemos venido corriendo detrás de una situación que no sabemos cómo se maneja. La vacuna es la esperanza para terminar con esto. Todas las vacunas del mundo se han aprobado en emergencia, es decir no han terminado las pruebas, pero en el marco de la pandemia son autorizadas. Si el ANMAT da el Ok, tenemos que vacunarnos todos los que podamos, tenemos que salir de la grieta”.

“Seguramente la situación se va complicar, hay un nivel de relajamiento general increíble. En América parece que no había Covid. La responsabilidad es nuestra, el Estado puede hacer algunas cuestiones pero si como sociedad no nos cuidamos, los contagios se seguirán dando. Todo el 2021 vamos a estar con esta situación”.

POLÍTICA NACIONAL Y REGIONAL

Al ser consultado sobre la construcción política de la oposición en la Provincia con vistas a la elecciones de este 2021, con María Eugenia Vidal y Emilio Monzó como referentes, Rosolén fue consultado para que exponga su mirada al respecto.

EL DATO: Rosolén comentó que no renovará en 2021 su banca como concejales pero estará cerca de Reynoso apoyándolo. Además informó que ya no está al frente del CEFER.

“Creo que lo que tiene que hacer Juntos por el Cambio confluir todos sus sectores. Se precisa a todo el mundo adentro, ese sectarismo de plantear que no se necesita a nadie más para ganar, es el gran error político de Juntos por el Cambio en la primera legislativa. Para que la oposición tenga destino es con todos adentro. Ningún partido de Cambiemos tiene la hegemonía, en ese marco prima el planteo de Monzó, la política se hace con acuerdos”.