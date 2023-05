Compartir esta Noticia

CARTA DE LECTORES – ENVIADA EL SÁBADO 13/5/2023 POR CRISTIAN FERNÁNDEZ – DNI 35.910.272

ESTOY INDIGNADO Y CON BRONCA

Ayer fue la policía por un allanamiento buscando unas tablas de pinotea que habían robado en la supuesta salita de San Mauricio.

Hicieron un mal procedimiento me rompieron el techo de silo bolsa que me dio la municipalidad y se llevaron los tirantes que «yo me compré» y la verdad que estoy indignado porque a mí me costó. Como estoy con tibia peroné quebrado, en la mano tengo los tendones cortados y la cadera dislocada yo me arme como pude para poder tener un techo para dormir y conformarme con la solución que me dio Reynoso. Tengo pruebas de que los palos que buscaban no eran. No llevaron al delegado de González Moreno que fue el denunciante y al damnificado dónde faltaron las tablas de Pinotea. Llevaron a un testigo que encontraron en la ruta haciendo dedo, me rompieron todo el techo, se llevaron los palos vuelvo a repetir «me los compré yo».

Ahora estoy sin techo, sin nada durmiendo al aire libre me comunique con el señor oficial de González Moreno, me respondió que me arregle, que me presenté a Fiscalía, también con el delegado que es el denunciante. Se lavan las manos porque yo tengo las pruebas de que no son y hasta el mismo damnificado dónde faltaron las cosas sale a mi favor.