El Jefe de Policía de Rivadavia Javier Pérez habló este lunes en el programa radial Punto y Aparte sobre la viralización del video que muestra el accidente donde fallecieron dos jóvenes el pasado viernes por la madrugada en la Ruta 33 a escasos metros del acceso principal a América.

“Estoy molesto, por un inepto no puede pagar la policía departamental de Rivadavia. El sábado a la noche apenas tomé conocimiento inicié las actuaciones ante Asuntos Internos. Ese video debe quedar dentro de un marco judicial y no pasarse a terceros” comenzó diciendo.

“Hay familias haciendo el luto, esta situación no me cae bien y no es la primera vez que sucede, hubo un accidente en Fortín donde pasó lo mismo. Debemos cortar con esto y debe hacerse responsable el que llevó esto a cabo” agregó.

Pérez informó que se le tomará declaración testimonial a civiles para rastrear desde donde comenzó a circular el video.

“Me siento muy molesto, esto empaña todo el trabajo que hicimos desde la madrugada el viernes, todo esto es como una patada en los huevos” enfatizó.