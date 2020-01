EZEQUIEL CABRERA, DESPERTARSE EN OTRA VIDA

Compartir esta Noticia







El 1 de febrero de 2019 a las 6:20 de la mañana fue el momento en que a Ezequiel Cabrera le cambió la vida para siempre. Mientas viajaba desde Salliqueló hacia Trenque Lauquen por Ruta 5, se quedó dormido y chocó con su auto contra un guardarrail.

Ezequiel tiene 31 años, aquel accidente fue dos días después de cumplir esa edad. Viajaba a trabajar, en la Patrulla Rural de Trenque Lauquen. En ese momento también jugaba de delantero en Quenumá.

“Se ve que me quedé dormido y apreté el acelerador, le pegué justo a la punta del guardarrail, que entró al auto. Al momento de chocar el marcador se clavó en 180 kilómetros por hora. Había mucha neblina, mi auto tenía GNC, así que me he dormido un largo tramo para alcanzar esa velocidad. Gracias a Dios viajaba solo y no choqué a nadie” expresó.

“En el accidente perdí mi pierna izquierda, fue una desgracia con suerte, ahora puedo estar disfrutando de la vida” dice Ezequiel que al despertar en el Hospital ya sabía de la amputación y decidió hablar directamente con su familia.

“En el momento que choco me despierto, veo la situación, no venían autos para darles aviso. No encontraba el teléfono, venía una camioneta y le hice seña de luces, pero siguió su camino. Cuando me moví para alcanzar el celular me di cuenta que la pierna estaba desprendida. No podía poner el patrón para desbloquear el celular, me apareció para llamar a emergencias. Apenas me atienden conozco la voz de quien hablaba, le dije “tuve un accidente, me corte la pierna, estoy…”, y me dormí nuevamente. Me desperté cuando vino la ambulancia” detalló.

“Hay que meterle para adelante y mostrar que es cuestión de uno” dice quien perdió más de 4 litros de sangre por la herida que le costó la amputación de su pierna.

EL DATO: Ezequiel participó el pasado 29 de diciembre del Partido de las Estrellas que de disputó en Independiente de América.

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA…