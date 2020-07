“FALLÓ TODO EL SISTEMA QUE PROTEGE LOS DERECHOS DEL NIÑO, INCLUSIVE EL MUNICIPAL”

Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte las concejales del Frente Todos Somos Rivadavia Ana Paula Sallaber y Mercedes García Duperou se refirieron a proyectos que presentó el bloque que integran en el Concejo Deliberante. El pedido por el restablecimiento de Préstamos de Honor y la publicación en el sitio web del municipio de información sobre el Ejercicio 2019 fueron algunos de los temas que abordaron. Además abordaron la problemática social que quedó al descubierto cuando se conoció el abuso de una niña en Fortín Olavarría.

RESTABLECIMIENTO DE PRÉSTAMOS DE HONOR

En primer lugar Sallaber explicó que desde hace algunas semanas realizaron consultas al oficialismo sobre el pago de los Préstamos de Honor y al tener respuestas diversas y no concretas decidieron presentar un proyecto en el Concejo Deliberante.

“Beneficiarios de los préstamos nos acercaron consultas y ante distintas respuestas hemos hecho un pedido formal en el Concejo para que las becas se paguen como en años anteriores. En principio nos dijeron que el pago se había retrasado por la imposibilidad de que los alumnos tramiten los certificados de alumno regular, algo entendible en un principio por la situación de pandemia pero luego eso se pudo resolver ya que se podían solicitar vía web. Después nos dijeron que el pago estaba supeditado al estado financiero post pandemia del municipio” contó la edil y agregó “los alumnos siguen pagando alquileres de donde vivían, fotocopias ya que siguen cursando de manera virtual. No desconocemos lo difícil de la situación, pero el presupuesto contempla estas cuestiones y es en estos puntos donde debe verse un Estado presente”.

INFORMACIÓN EN GOBIERNO ABIERTO

Por otro lado García Duperou se refirió al proyecto de resolución donde se solicita al Ejecutivo que cumpla con el decreto municipal del 2014 que establece que en el sitio web, en el apartado Gobierno Abierto, deben publicarse información referida a la utilización de recursos.

“Estamos a mitad de año y no se ha publicado información, como el ranking de proveedores del año anterior. Cuando estábamos trabajando con la Rendición de Cuentas buscábamos datos que aún no estaban cargados” explicó.

GRIETA EN RIVADAVIA

En otro trayecto de la entrevista las ediles fueron consultadas sobre qué visión tienen sobre la “grieta” en Rivadavia.

“Estamos convencidos de no promover ninguna grieta, buscamos acuerdos, consenso. Nuestro trabajo en el concejo es debatir ideas y no sobre las personas, no descalificamos, no usamos chicanas políticas, ni aprovechamos situaciones conflictivas para sacar rédito. Nuestro accionar es cauteloso y responsable. Sí, planteamos los temas que consideramos importantes para discutir, siempre desde el respeto. No estamos de ningún lado dela grieta” dijo García Duperou.

ABUSO DE UNA NIÑA EN FORTÍN OLAVARRÍA

“Lo que pasó es gravísimo, a modo personal pienso que falló todo el sistema que protege los derechos del niño, inclusive el municipal. Hay gente que tiene responsabilidades, hay funcionarios que cobran por estas cuestiones. El intendente debe exigir a los funcionarios que respondan como deben responder. Claramente no creemos que esto fue intencional que alguien dejó de hacer lo que tenía que hacer, pero la realidad es que algo falló y hay que hacerse cargo de estas cuestiones” enfatizó Sallaber.

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA