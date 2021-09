FCTA VOLVIÓ A GANAR Y LIDERA EL TORNEO

Compartir esta Noticia







Este domingo se disputó la segunda fecha del Torneo Apertura 2021 de Primera División. El campeonato lo lidera FCTA con 6 unidades.

SEGUNDA FECHA – INFORMACIÓN FÚTBOL DEL OESTE

Fútbol Club Tres Algarrobos 1 – 0 Gorra de Cuero (Carlos Tejedor)

Sub 21: Fútbol Club Tres Algarrobos 0 – 4 Gorra de Cuero (Carlos Tejedor)

Independiente (América) 0 – 1 Social (Tres Algarrobos)

Sub 21: Independiente (América) 0 – 2 Social (Tres Algarrobos)

Jorge Newbery (Fortín Olavarría) 3 – 1 Barrio Norte

Sub 21: Jorge Newbery (Fortín Olavarría) 1 – 2 Barrio Norte

Los Once (Colonia Seré) 1 – 0 Atlético Rivadavia

Sub 21: Los Once (Colonia Seré) 2 – 1 Atlético Rivadavia

Libre: Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría).

TERCERA FECHA

Los Once (Colonia Seré) – Fútbol Club Tres Algarrobos

Atlético Rivadavia – Jorge Newbery (Fortín Olavarría)

Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) – Independiente (América)

Social (Tres Algarrobos) – Gorra de Cuero (Carlos Tejedor)

Libre: Barrio Norte (América).