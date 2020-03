Compartir esta Noticia







Este domingo por la tarde en la Plaza Colón se realizaron actividades de concientización en el Día de la Mujer.

Impulsadas por Red Sorora Rivadavia un grupo de mujeres del paro internacional del 8M.

8 de Marzo DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. Unidas y organizadas, juntas poniendo el cuerpo y la voz por todas aquellas que fueron silenciadas por la violencia, por la indiferencia y el odio. Somo la voz de quienes aún no se animan a hacerse oír, somos el cuerpo de quienes aún temen visibilizar su dolor…SOMOS MUJERES, AMIGAS, HERMANAS, VECINAS, SORORAS…hoy más que nunca NO NOS CALLAMOS, PORQUE FELIZ SERÁ EL DÍA QUE NO TENGAMOS QUE AVISAR QUE LLEGAMOS BIEN. 💪💜 RED SORORA RIVADAVIA