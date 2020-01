FERNÁNDEZ: LEY DE ABORTO PARA 2020, CONTINUIDAD DEL CEPO, PARITARIAS Y JUBILACIONES

Compartir esta Noticia







El presidente Alberto Fernández aseguró que su intención es que este año de trate la ley para garantizar el derecho al aborto a todas las mujeres, confirmó la continuidad del cepo al dólar al culpar a la gestión de Mauricio Macri y recomendó que los acuerdos se hagan por etapas para ver cómo evoluciona la situación económica del país.

ABORTO

Fernández confirmó que impulsará la iniciativa en 2020 para garantizar ese derecho a todas las mujeres, aunque llamó a «terminar con la lógica del pañuelo verde contra pañuelo celeste».

«Tenemos que garantizarle a todos, todo: a la mujer que quiera abortar, que pueda hacerlo y a la mujer que quiera tenerlo, que pueda tenerlo. Todos saben que estoy decidido a que ese tema que trate y lo voy a impulsar», sostuvo.

«No podemos tratarlo con la lógica del Boca – River. Todos saben lo que pienso sobre el aborto, no hace falta que lo diga una vez más. Saben que estoy decidido a que este tema se trate. Pero tenemos que terminar con la lógica que dice que ‘el pañuelo verde es pobrecita y el pañuelo celeste es un retrógrado’. Son miradas, son posiciones religiosas todas respetables», resaltó.

«Lo que tenemos que resolver es un problema de salud pública, que la mujer que aborta pone en riesgo su vida. Mi decisión es mandar el proyecto en este ejercicio 2020. Quisiera un debate sensato, no el que tuvimos», ratificó.

Pero más allá del aborto legal, Fernández dijo que hay que «generar un debate respecto a las familias de tránsito, definir mecanismos rápidos de adopción, y también mejorar la educación anticonceptiva, que es algo que debe tratarse y no se trata». Y concluyó: «Son discusiones de la hipocresía argentina, por eso me exaspero tanto con el tema. Muchas veces, las que abortan son hijas de familias pudientes que van a misa pero que no pueden soportar el oprobio de tener una hija soltera con un hijo. Terminemos con la hipocresía. La mujer que quiera abortar, va a abortar, y la que quiera tener un hijo, que lo tenga. Y démosle las condiciones para que su hijo viva feliz en el mundo».

INFLACIÓN

«La lucha contra la inflación es de todos. No debe haber ventajas para algunos en perjuicio de la gente. Uno de los grandes problemas que tenemos es la inflación autoconstruida, que es una inflación que no existe en verdad, pero que algunos para prevenirse aumentan los precios»

«Los precios estaban muy desordenados porque la economía estaba inquieta, un día el dólar subía, había un cepo. Vivimos un gran desorden. Ahora estamos calmando la economía y todo puede ser más previsible»

JUBILACIONES

«Miren, esa fórmula [de la reforma de Mauricio Macri] es impagable. Si quieren la mantenemos, no la van a cobrar nunca».

«Una jubilación mínima es de 14 mil pesos y recibieron un 30% y en enero también. En abril el aumento los recibirán todos. Los jubilados fueron muy mal tratados en todo este tiempo»

«El Gobierno de Macri le recortó a los jubilados para darle fondos a Vidal para la campaña».

EL CEPO

«Tiene que seguir porque no hay dólares, lo puso Macri. Siempre lo critiqué. El dólar es un bien que hay que comprarlos y no hay».

«En el Banco Central quedan algo más de 10 mil millones de dólares. No hay espacio para bajar ese 30% que se cobra. Tengo amigos que viajan y me dicen cosas horribles».

LAS RESERVAS

«En el Banco Central quedan disponibles poco más de 10 mil millones de dólares».

«Las inversiones están viniendo. No es una lluvia de dólares ni de inversiones, es ir recuperando de a poco la confianza». (DIB) FD